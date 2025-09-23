Volvo verbetert EX90 voor modeljaar 2026

Nieuwe functies zijn onder meer veiligheidswaarschuwingen voor gladde wegen, gevaren en ongevallen op de route, samen met de integratie van automatische e-call-functionaliteit met Emergency Stop Assist (ESA). Andere nieuwe functies zijn onder meer een uitgebreide automatische noodstuurfunctie in het donker en Park Pilot Assist voor parallel parkeren.

Met de dubbele NVIDIA DRIVE AGX Orin-gebaseerde computer heeft de EX90 nu een rekenkracht van 500 TOPS (triljoen bewerkingen per seconde), waardoor Volvo de veiligheid en prestaties kan verbeteren door middel van data, software en AI.

Dankzij de sterk toegenomen rekenkracht kan de EX90 razendsnel grote hoeveelheden data verwerken van sensoren zoals camera's, radar en lidar. Dit resulteert in snellere en nauwkeurigere rijassistentiesystemen, en vormt tevens de technologische basis voor toekomstige functies zoals autonoom rijden en geavanceerde parkeermanoeuvres.

De vernieuwde core computer zorgt ervoor dat de auto sneller opstart na langere stilstand. Tegelijkertijd is het energiebeheer in parkeerstand geoptimaliseerd. Dankzij een efficientere slaapstand blijft de actieradius behouden wanneer de auto langere tijd geparkeerd staat.

De upgrade is niet alleen beperkt tot nieuwe EX90's: berijders van de Volvo EX90 uit modeljaar 2025 krijgen een eenmalige gratis aanpassing van de core computer van hun auto tijdens een gepland bezoek aan de Volvo-dealer. De uitvoering van deze service staat gepland voor begin 2026.

Meer vermogen, sneller opladen

In vergelijking met het 400V-systeem van het vorige modeljaar vermindert de nieuwe 800V-architectuur de warmteontwikkeling, waardoor sneller laden mogelijk is. De oplaadprestaties worden geoptimaliseerd door intern ontwikkelde batterijbeheersoftware. Met behulp van een slim algoritme werkt deze samen met het 800V-systeem om het opladen te optimaliseren, waardoor het aanzienlijk sneller gaat dan voorheen mogelijk was en er in 10 minuten tot 250 km extra actieradius wordt toegevoegd (onder ideale omstandigheden).

Bovendien levert de 800V-technologie meer vermogen voor snellere acceleratie, terwijl energie efficiënter wordt gebruikt. Ook vermindert de verschuiving het materiaalgebruik, wat helpt om zowel de accu als de elektromotoren lichter te maken. Eén van de andere opvallende wijzigingen is het trekgewicht van de Single Motor, dat met 300 kg toeneemt tot 1.500 kg.

Panoramadak

Daarnaast wordt de EX90 nu geleverd met een elektrochromatisch panoramadak, dat voor het eerst werd geïntroduceerd in de onlangs gelanceerde Volvo ES90. Met dit nieuwe dak kan de transparantie van het glas aangepast worden, waardoor met één druk op de knop verblinding verminderd of de privacy juist vergroot kan worden. Het elektrochromatisch dak is alleen standaard voor de Ultra uitvoering, optioneel voor Plus. Core en Plus hebben standaard een normaal panoramadak.

Zes-zitsconfiguratie

Volvo breidt het aanbod van de EX90 uit met een nieuwe zes-zitsconfiguratie, voor extra comfort, met name op de tweede zitrij. De zeszitter is per direct beschikbaar voor meerdere varianten van de EX90, waaronder de Single Motor Core. Voor deze specifieke versie is de zevenzitter overigens niet langer leverbaar; deze wordt voortaan uitsluitend als zeszitter aangeboden. Alle overige uitvoeringen blijven beschikbaar in zowel zes- als zeven-zitsconfiguratie.

De nieuwe zes-zitter onderscheidt zich door twee afzonderlijke, ergonomisch gevormde stoelen op de tweede rij, voorzien van armleuningen en geïntegreerde bekerhouders.

Net als in de zeven-zitter zijn de stoelen op de tweede rij handmatig verstelbaar in lengte en rugleuninghoek. Dankzij de open doorgang tussen de stoelen is de toegang tot de derde zitrij bovendien eenvoudiger en gebruiksvriendelijker. De flexibiliteit van het interieur blijft behouden: zowel de tweede als derde zitrij kunnen afzonderlijk worden neergeklapt, wat een praktische combinatie van passagiers- en bagageruimte mogelijk maakt.

Prijsoverzicht Volvo EX90 (modeljaar 2026):