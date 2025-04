Volvo EX90 is World Luxury Car van 2025

De jury van de World Car Awards, bestaande uit 96 autojournalisten uit 30 landen, beoordeelde de EX90 tijdens testritten waarbij ze de krachtige rit van de 510 pk sterke EX90 met twin motor volledig konden waarderen, samen met het ergonomische interieur dat is ontworpen voor comfort tijdens lange reizen.

De ontwerpbenadering van de EX90 is ongecompliceerd en komt neer op enkele van de onderliggende basisprincipes van Scandinavisch design. Een belangrijk aspect is dat de vorm de functie volgt. De voorkant oogt strak, maar toch vloeiend afgerond, zodat de lucht optimaal rond de auto kan stromen. Dit ontwerp, in combinatie met vlakke elementen zoals zijruiten, verbetert ook de aerodynamica en efficiëntie aanzienlijk.

Het integreren van de lidar in de EX90 was een aerodynamische uitdaging, maar de moeite waard vanwege de bijdrage aan de veiligheid in combinatie met camera's, radars en ultrasone sensoren. Samen geven ze een gedetailleerd beeld van wat er rondom de auto gebeurt. Om de doeltreffendheid te maximaliseren en de luchtweerstand te verminderen, hebben we het geïntegreerd in het midden van de daklijn onder een laag profiel, een bijna naadloze oplossing.

In het interieur, dat tot de stilste van het segment behoort, introduceert de EX90 nieuwe materialen die de kijk van Volvo op luxe benadrukken. Nordico is bijvoorbeeld een ledervrije bekleding met een elegante uitstraling, gemaakt van gerecyclede materialen en biologisch materiaal uit bossen in Zweden en Finland. De LED-technologie in het interieur, die een lichtspectrum reproduceert dat natuurlijk zonlicht benadert en het verlichte houtdecor dragen bij aan de sfeer aan boord.

Dankzij de configuratie met zeven zitplaatsen heeft de EX90 een voordeel dat zeldzaam is in zijn segment: een ruime kofferbak. Met alle zeven stoelen omhoog heeft de EX90 een laadcapaciteit van 324 liter achter de derde rij. Met de derde rij neergeklapt loopt de opslagcapaciteit op tot 697 liter, waarmee de EX90 zich onderscheidt van veel van zijn leeftijdsgenoten.

Met deze titel heeft Volvo Cars drie World Car Awards gewonnen, waaronder de overall 2018 World Car of the year voor de Volvo XC60 en 2024 World Urban Car voor de Volvo EX30.