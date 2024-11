Volvo EX90 bij bij de dealer

De standaard veiligheidsuitrusting in de nieuwe Volvo EX90 ligt op een hoger niveau dan elke andere Volvo ooit tevoren. Hij is ontworpen om zijn berijder en de omgeving te begrijpen en daarmee te helpen om de bestuurder, dierbaren en andere weggebruikers veilig te houden. De auto wordt na verloop van tijd bovendien ook slimmer en veiliger door te leren van nieuwe data en over-the-air updates (OTA) te ontvangen.

Camera's, radars en lidar zijn verbonden met computers in de auto, waar Volvo Cars' eigen software NVIDIA DRIVE op draait om een 360-graden kijk op de wereld te creëren. Deze radars en camera's kunnen mogelijke gevaren detecteren, binnen en buiten de auto. Zo beloven ze extra ondersteuning wanneer dat nodig is.

De lidar, geleverd door Luminar, leest de weg voor de auto, overdag en 's nachts, in de stad en op de snelweg. Het kan kleine objecten op honderden meters afstand in de gaten houden, waardoor er meer tijd is om te informeren, reageren en eventueel te ontwijken. De sensoren dragen ook bij aan de betrouwbaarheid en de algehele prestaties van Pilot Assist, Volvo's rij-assistent, met een nieuwe stuurondersteuning bij het wisselen van rijstrook op de snelweg.

Driver Understanding system

Speciale sensoren en camera's houden via onze zelfontwikkelde algoritmen de oogbewegingen van de bestuurder in de gaten. Dit 'Driver Understanding system' zorgt ervoor dat de Volvo EX90 begrijpt wanneer de bestuurder afgeleid, vermoeid of op een andere manier onoplettend is, op betere wijze dan voorheen mogelijk was in een Volvo. Het systeem zal de bestuuurder eerst subtiel en daarna indringender waarschuwen. Als het ondenkbare gebeurt, zoals in slaap vallen of ziek worden tijdens het rijden, kan de Volvo EX90 zichzelf tot stilstand brengen en hulp inschakelen.

UX

Het centrale 14,5-inch beeldscherm in de Volvo EX90 biedt toegang tot geïntegreerde Google-functionaliteiten. Apps en diensten zoals Google Assistant, Google Maps en meer zitten er in. Verder is de Volvo EX90 standaard uitgerust met technologie om de smartphone te gebruiken als autosleutel. Als men de auto nadert, ontgrendelt de auto automatisch waarna een persoonlijke welkomstsequentie start. Ook wordt het persoonlijke profiel geladen zodra men instapt.

Bowers & Wilkins

De Volvo EX90 kan worden uitgerust met het optionele Bowers & Wilkins audiosysteem, inclusief de unieke Abbey Road Studios-modus. Muziek kan ook gestreamed worden via het nieuwe Bowers & Wilkins-audiosysteem met Dolby Atmos, een primeur voor Volvo. Ook zitten er speakers in de hoofdsteunen.

Duurzaamheidsstrategie

De auto wordt geproduceerd uit 15% gerecycled staal, circa 25% gerecycled aluminium en 48 kg gerecyclede plastics en biomaterialen. Dit komt overeen met circa 15% van het totale plastic dat gebruikt wordt in de auto, het hoogste niveau van elke Volvo tot nu toe.

Prijzen

De nieuwe Volvo EX90 is leverbaar met een achterwielaangedreven Single Motor en een Twin Motor met vierwielaandrijving. De EX90 heeft een trekgewicht tot 2.200 kg en een 104 of 111 kW-batterij die geschikt is voor 250 kW-snelladen, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 10 tot 80% is op te laden.

Vanafprijzen Volvo EX90 (consumentenadviesprijs):