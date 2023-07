Volvo EX90 nu ook met Single Motor

De Single Motor maakt zijn debuut in de Volvo EX90 en komt beschikbaar voor de Core en Plus variant. De Single Motor is uitgerust met één elektrische motor op de achteras. Het vermogen van de enkele motor bedraagt 208 kW / 279 pk en er is een koppel van 490Nm. De batterijcapaciteit bedraagt 104 kWh. Het verwachte verbruik is 19,9 kWh/100 km met een actieradius tot 580 km (WLTP).

Een belangrijk gegeven van de Single Motor is het trekgewicht van 1.200 kg. De Twin Motor varianten kunnen maximaal 2.200 kg trekken.

Exterieur

Het exterieur van de Core verschilt van de Plus en de Ultra uitvoering. De onderzijde van de voor- en achterbumper, dorpels en diffusor zijn Charcoal matte in plaats van Glossy Black op de Plus en Ultra. De raamomlijsting, spiegelkappen, onderzijde van de grille, lidar afdekking en de sierstrip op de achterklep zijn wel in Glossy Black. Daarnaast zijn de geïntegreerde dakrails van de Core matzwart in plaats van Glossy Black op de Plus en Ultra.

De Core en Plus hebben standaard 20 inch 5-Spaaks Aero velgen en de Ultra 21 inch 8-Spaaks Aero velgen. De 21 inch velgen zijn wel als optie beschikbaar voor de Core en Plus. Tevens zijn 22 inch 5-Spaaks Aero velgen optioneel beschikbaar voor de Plus en Ultra. De exterieurkleuren zijn voor elke variant leverbaar, waarbij de standaardkleur altijd Vapour Grey metallic is. Daarnaast is er een nieuwe exterieurkleur Mulberry Red metallic toegevoegd.

Interieur

De EX90 wordt standaard geleverd met zeven zitplaatsen en een panoramadak. Het interieur van de Core wordt gekenmerkt door Nordico bekleding in de kleurstelling Charcoal, tweevoudig elektrisch verstelbare lendesteunen en een 'Dark Matter' inleg in het interieur. Vanaf de Plus zijn de lendesteunen viervoudig elektrisch verstelbaar en is er een Birch houtinleg met achtergrondverlichting. De stuurkolom van de EX90 Core is manueel verstelbaar. De Plus en Ultra uitvoering hebben een elektrisch verstelbare stuurkolom.

De Core is standaard uitgerust met een High Performance Audiosysteem met een versterker van 325W en 10 High Performance luidsprekers. De Plus en Ultra beschikken over het Bose Premium Sound Systeem met een vermogen van 940W en 14 luidsprekers. Het Bowers & Wilkins hifi-audiosysteem is optioneel beschikbaar vanaf Plus.

Veiligheid

Op de standaarduitrusting van de Core en Plus uitvoeringen worden geen concessies op het gebied van veiligheid gedaan. Zo zijn het Driver Understanding System, camera's en lidar standaard op de Core en Plus uitvoering. De Ultra wordt standaard geleverd met Visual Park assist met 360 graden camera's. Deze functionaliteit is als optie leverbaar voor de Plus. Er zijn meerdere weergaven zoals vogelperspectief, achteruitkijk- of 180 inch-vooruitkijkweergave, linker- of rechterzijde-weergave mogelijk. De achteruitkijkcamera kan ook worden omgeschakeld naar een ingezoomde weergave dicht bij de auto, wat handig kan zijn bij het koppelen van een aanhanger.

Prijsoverzicht