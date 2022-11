Volvo introduceert EX90

De Volvo EX90 is bedoeld als metgezel voor een duurzamere levensstijl. Het model bevat 15% gerecycled staal, circa 25% gerecycled aluminium en 48 kg gerecyclede plastics en biomaterialen, wat overeenkomt met circa 15% van het totale plastic dat gebruikt wordt in de auto; het hoogste niveau van iedere Volvo tot nu toe.

Veiligheid

Sensoren zoals camera's, radars en lidar zijn verbonden met computers in de auto, waar Volvo Cars' eigen software NVIDIA DRIVE op draait om een real-time 360-graden kijk op de wereld te creëren. Het systeem zal eerst subtiel en daarna indringender waarschuwen. Als het ondenkbare gebeurt, zoals in slaap vallen of ziek worden tijdens het rijden, kan de Volvo EX90 zichzelf veilig tot stilstand brengen en hulp inschakelen. Ook is de EX90 dankzij de set sensoren, inclusief lidar, de eerste Volvo die op het gebied van hardware al klaar is voor autonoom rijden zonder toezicht.

Een kernsysteem, aangedreven door NVIDIA DRIVE AI-platforms Xavier en Orin, Snapdragon Cockpit Platforms van Qualcomm Technologies en zelfontworpen software door Volvo-ingenieurs, verzorgt de meeste basisfuncties in de auto, van veiligheid tot infotainment en batterijmanagement.

Door het combineren van de rekenkracht van Snapdragon Cockpit Platforms met de visualisatiemogelijkheden van Unreal Engine, de door Epic Games ontwikkelde 3D-tool die gebruikt wordt om de grootste games ter wereld mogelijk te maken, kan de bestuurder rekenen op hoge grafische kwaliteit op de beeldschermen en head-up display in de auto.

Het centrale 14,5-inch beeldscherm biedt toegang tot een infotainmentsystemen op de markt, met geïntegreerde Google-functionaliteiten. Apps en diensten zoals Google Assistant, Google Maps zitten er allemaal in. Er is geen mogelijkheid om voor andere systemen te kiezen; Volvo verplicht de gebruiker hiermee om zich over te leveren aan het eco-systeem van Google, inclusief alle privacy-risico's. Bovendien brengt dit risico's met zich mee als in de toekomst de hardware onvoldoende capaciteit biedt om nog updates te installeren.

Voor audio is er een Bowers & Wilkins-audiosysteem met Dolby Atmos, een primeur voor Volvo. Ook zitten er speakers in de hoofdsteunen voor een extra meeslepende geluidservaring.

Verder is de Volvo EX90 standaard uitgerust met technologie om eeb smartphone te gebruiken als autosleutel. Als men de auto nadert, ontgrendelt de auto automatisch waarna een persoonlijke welkomstsequentie start.

Bi-directioneel laden

Het aanbod voor home energy management, aanvankelijk alleen beschikbaar in enkele markten in, omvat een bi-directionele wallbox en een energiebeheersysteem waarmee de gebruiker het energieverbruik van het huishouden kan bewaken. Dankzij de laadfunctie die nu beschikbaar is in de Volvo Cars-app is het mogelijk om de batterij van de EX90 op het meest geschikte moment op te laden met het oog op duurzaamheid en kosten. Op die manier is het mogelijk om piekmomenten, waarbij energie duurder is en de energiemix minder duurzaam, te vermijden en te kiezen voor een slimmer tijdstip.

De EX90 is ook de eerste Volvo met alle benodigde hardware om bi-directioneel laden mogelijk te maken. Hiermee kan de batterij van de auto fungeren als extra energievoorziening, bijvoorbeeld om de woning, andere elektrische apparaten of een andere elektrische Volvo van stroom te voorzien. Volvo heeft de intentie om bi-directioneel laden in de toekomst beschikbaar te maken, beginnend in geselecteerde markten.

Tegelijkertijd onderzoekt het de mogelijkheden om de energie in de batterij van de auto tegen een vergoeding terug te leveren aan het elektriciteitsnet, door een virtuele energiecentrale te vormen. Dit kan bijdragen aan een efficiënter en stabieler elektriciteitssysteem met een lagere COâ''-voetafdruk, terwijl het inkomsten oplevert voor de gebruiker en Volvo.

Prijzen

De prijzen beginnen bij € 102.495 voor de EX90 Twin AWD Ultra met 300 kW (408 pk) vermogen, 770 Nm koppel en een theoretische actieradius tot 585 kilometer (WLTP). De EX90 Twin Performance AWD Ultra met 380 kW (517 pk) vermogen, 910 Nm koppel en een theoretische actieradius tot 580 kilometer (WLTP) is beschikbaar vanaf € 107.495.

De Volvo EX90 wordt standaard geleverd inclusief een Care Pack met drie jaar fabrieksgarantie, onderhoud en vervanging van slijtagedelen. Om de markt optimaal te bedienen, is de EX90 behalve koop en lease (B2B) ook beschikbaar via Care by Volvo, een abonnementsvorm voor wie waarde hecht aan extra comfort met betrekking tot de looptijd (vanaf € 1.549 per maand).