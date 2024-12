Volkswagen start productie Tayron

De volledig in Wolfsburg ontwikkelde en ontworpen Tayron is gebaseerd op het modulaire MQB Evo-platform, dat ook de basis vormt voor de Tiguan. Met zijn design nestelt de SUV zich tussen de Tiguan en de Touareg. Optioneel is het nieuwe model verkrijgbaar met zeven zitplaatsen. In Wolfsburg is nu het eerste exemplaar geproduceerd, volgend op de marktintroductie eerder deze maand. In Nederland is de Volkswagen Tayron te bestellen in twee uitvoeringen (Life Edition en R-Line Edition) met twee plug-in hybride aandrijflijnen.

Samenwerking

De eerste Tayron die deze week van de band rolde, was uitgevoerd in Ultra Violet Metallic. In de komende weken worden de demonstratiemodellen geproduceerd voor de Europese Volkswagen-dealers. Fabrieksmanager Uwe Schwartz gebruikte de gelegenheid om zijn waardering uit te spreken voor alle collega's die betrokken zijn bij de Tayron-productie: "Een autolancering is altijd een teamprestatie waarbij het hele productieteam betrokken is. Bij de Tayron werkten alle afdelingen perfect samen. Hierdoor konden we bijna precies volgens het geplande schema starten met de productie, ondanks de uitdaging om de Tayron te integreren in assemblagelijn 4 terwijl de Tiguan-productie doorging."

Vanaf maart in de showroom

De Tayron, de op één na grootste SUV van Volkswagen in Europa na de Touareg, staat vanaf maart 2025 in de showrooms en is nu al te bestellen.