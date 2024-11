Volkswagen maakt prijs Tayron bekend

In Nederland is de Tayron bestelbaar in twee uitvoeringen: de Life Edition en de R-Line Edition. Beide uitvoeringen zijn naar keuze verkrijgbaar met de mild-hybride eTSI aandrijflijn met 110 kW / 150 pk vermogen, of als plug-in hybride eHybrid, waarbij het vermogen oploopt van 150 kW / 204 pk tot 200 kW / 272 pk (uitsluitend voor de R-Line Edition). Dankzij de 19,7 kWh (netto) accu voorspelt Volkswagen een elektrische actieradius van maximaal 126 km (WLTP) voor de Tayron eHybrid. De accu kan worden opgeladen met maximaal 11 kW bij een AC-lader en met maximaal 40 kW bij DC snellaadstations; dit betekent dat de accu onder ideale omstandigheden na een half uur weer vol is.

Life Edition

De Tayron Life Edition is standaard uitgerust met 17 inch 'Venezia' lichtmetalen velgen, LED Plus koplampverlichting, navigatie 'Discover' (32,8 cm) met 8+1 luidsprekers en draadloos opladen voor alle smartphones. Voor extra comfort beschikt de Life Edition standaard over automatische 3-zone airconditioning (Climatronic), comfortstoelen met elektrische lendesteun, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Side Assist en een achteruitrijcamera. De veiligheidsuitrusting omvat onder andere zij-airbags achterin, kruisingsverkeerassistent vóór en achter en diverse andere assistentiesystemen. Als eHybrid beschikt de Life Edition daarnaast standaard ook over Dynamic Chassis Control Pro. De Life Edition is vanaf € 52.490 verkrijgbaar als eHybrid of als mild-hybride eTSI, vanaf € 57.490. De prijs van de eTSI valt hoger uit door de hogere BPM op dit model.

R-Line Edition

De Tayron R-Line Edition, als topuitvoering, begint als eHybrid eveneens bij € 57.490 en voegt een sportieve flair toe met exclusieve 20 inch 'Leeds' lichtmetalen velgen, het R-Line exterieur en een panoramisch schuif-/kanteldak. Het interieur van de R-Line Edition is daarnaast uitgerust met Top-Sport stoelen, waarvan de ErgoActive bestuurdersstoel is voorzien van een driedubbele massagefunctie voor comfort. Verder maken aluminium pedalen, zwarte hemelbekleding en R-line accenten het geheel vanbinnen compleet. Het topmodel, de R-Line Edition eHybrid met 200 kW / 272 pk vermogen, begint bij € 59.490. Net als de Life Edition is ook de R-Line Edition verkrijgbaar als mild-hybride eTSI, in dit geval vanaf € 62.490.

Plaats voor zeven

Met een lengte van 4.792 mm en een wielbasis van 2.788 mm biedt de Tayron meer ruimte dan de Tiguan. Alleen de eTSI is tegen een meerprijs van € 890 verkrijgbaar met een derde zitrij, waardoor hij plaats belooft voor zeven passagiers. Ook op het gebied van bagageruimte scoort de Tayron hoog met een inhoud tot 2.090 liter (1.915 liter voor de plug-in hybride eHybrid).

Mocht meer luxe gewenst zijn, dan zijn een aantal pakketten beschikbaar, zoals het Assistance Pakket Plus met onder andere een 360-graden camera (Area View) en het Design Pakket met onder meer elektrische verstelbare Ergo-Active stoelen met ventilatie en uitgebreide massagefunctie, bekend uit de Volkswagen ID.7.

Vanaf februari

De Tayron is vanaf eind februari 2025 te bezichtigen bij alle Volkswagen-dealers in Nederland. Zoals alle modellen wordt de Tayron geleverd met 4 jaar fabrieksgarantie.