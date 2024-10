Volkswagen introduceert Tayron

De Tayron is voorzien van technologieën die ook in de Touareg te vinden zijn, zoals interactieve IQ.LIGHT HD-matrix koplampen en stoelen met een pneumatische drukpuntmassagefunctie met 10 kamers. Met een bagageruimte van maximaal 885 liter met vijf passagiers aan boord en een optionele plug-in hybride aandrijving met een geschatte elektrische actieradius van meer dan 125 km (WLTP), maakt de Tayron zijn start. De Tayron is vanaf november 2024 te bestellen bij alle Volkswagen-dealers.

Twee uitvoeringen: Life Edition en R-Line Edition

De Tayron wordt in Nederland gelanceerd met twee uitrustingslijnen: Life Edition en R-Line Edition. Het gamma begint met de Tayron Life Edition, die standaard is voorzien van een automatische airco met drie zones, sfeerverlichting met 10 kleuren, negen airbags, driving experience control (regelt de rijprofielen, het audiovolume en de activering van Atmospheres als voorgeprogrammeerde licht- en audiofunctie), zonwering in de achterportieren, draadloze App-Connect (voor Apple CarPlay en Android Auto), een digitaal instrumentarium, LED-koplampen inclusief automatische grootlichtregeling (Light Assist) en een verlicht Volkswagen-logo voor en achter. Boven de Life Edition staat de topversie R-Line Edition, die qua specificaties gelijkwaardig is, maar de nadruk legt op dynamiek.

De sportieve Tayron R-Line wordt gekenmerkt door details als sportstoelen in ArtVelours met geïntegreerde hoofdsteunen, veelvuldig gebruik van ArtVelours in het dashboard en de portieren, sierlijsten in aluminiumlook, bumpers in R-Line-design en 20 inch lichtmetalen velgen. De R-Line Edition is ook uitgerust met LED Plus-koplampen (inclusief dynamisch bochtlicht) en sfeerverlichting in 30 kleuren. Op beide versies zijn diverse optiepakketten beschikbaar.

Veiligheid

Het scala aan standaard assistentiesystemen aan boord van de Volkswagen Tayron omvat Adaptieve Cruise Control (ACC), de remfunctie voor tegemoetkomende auto's bij het afslaan, een systeem om van rijstrook te veranderen (Side Assist), rijstrookbehoudassistent (Lane Assist), een automatisch noodremsysteem inclusief voetgangers- en fietsersbewaking (Front Assist), Park Assist Plus, een achteruitrijcamera en verkeerstekenherkenning. Ook standaard is een uitbreiding van het rijstrookwisselsysteem dat - binnen de grenzen van het systeem - kan voorkomen dat een van de portieren wordt geopend als een voertuig van achteren nadert. Het systeem geeft daarbij zowel akoestische als visuele waarschuwingen. Andere optionele uitrusting voor de Tayron zijn een adaptief onderstel (Dynamic Chassis Control Pro) met instelbare dempers en de geavanceerde IQ.LIGHT HD LED Matrix koplampen van Volkswagen met interactieve verlichtingsfuncties.

Daarnaast zijn leverbaar: de nieuwe IDA spraakassistent met ChatGPT integratie (AI, artificial intelligence), een groot kantelbaar en verschuifbaar panoramisch schuifdak, een Harman Kardon geluidssysteem met een muziekvermogen van 700 W en een lederpakket met elektrisch verstelbare ergoActive Plus stoelen inclusief massage- en ventilatiefuncties. Tot de uitrustingsopties behoren daarnaast hulpsystemen zoals Travel Assist, dat over het hele snelheidsbereik assistentie biedt bij de geleiding in lengte- en dwarsrichting.

eHybrid of mild-hybride eTSI

Volkswagen biedt de Tayron in Nederland aan met twee plug-in hybride aandrijvingen (eHybrid) en een mild-hybride aandrijving (eTSI). Het vermogensspectrum loopt van 110 kW / 150 pk voor de eTSI tot 150 kW / 204 pk of 200 kW / 272 pk voor de eHybrid. Alle Tayron-versies zijn standaard uitgerust met de automatische DSG-versnellingsbak en zijn voorwielaangedreven. Zowel de Tayron Life Edition als de R-Line Edition zijn verkrijgbaar met de 110 kW/150 pk mild-hybride eTSI, voorzien van een 48V-systeem en actieve cilinderuitschakeling (ACTplus).

De twee plug-in hybride (eHybrid) aandrijflijnen leveren een elektrisch rijbereik voor dagelijks gebruik, waardoor de Tayron een alternatief kan zijn voor een volledig elektrisch model. Tegelijkertijd maken beide Tayron eHybrid-versies lange afstanden mogelijk met een totaal bereik van ongeveer 850 km en relatief lage verbruikswaarden. In de basisversie levert de combinatie van viercilinder turbomotor plus elektrische aandrijfmotor een systeemvermogen van 150 kW / 204 pk; daarboven is een 200 kW / 272 pk eHybrid verkrijgbaar. Dankzij de 19,7 kWh (netto) accu voorspelt Volkswagen een elektrische actieradius van 125 km (WLTP) voor de Tayron eHybrid modellen. De accu kan worden opgeladen met maximaal 11 kW bij een AC-lader en met maximaal 40 kW bij DC snellaadstations.

Vanaf november bestelbaar

De Volkswagen Tayron is vanaf november 2024 te configureren en te bestellen bij alle Volkswagen-dealers. Vanaf maart komend jaar worden de eerste modellen in de showroom verwacht. Prijzen worden in een later stadium nog bekendgemaakt. De Tayron wordt geleverd met 4 jaar fabrieksgarantie.