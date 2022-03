Vernieuwde Volkswagen T-Roc Cabrio nu te bestellen

2 maart 2022 | De vernieuwde Volkswagen T-Roc Cabriolet is per direct te bestellen. Het uiterlijk is aangepast en de uitrusting is rijker geworden. De vanafprijs bedraagt 41.290 euro.

Net als de andere T-Roc-uitvoeringen heeft ook de Cabrio standaard LED-koplampen en donker getinte achterlichten. 17 inch lichtmetalen velgen zijn eveneens inbegrepen. In het interieur valt de afwerking met zachte, luxe materialen op. Een digitaal instrumentenpaneel (8 inch/20,3 cm) draagt net als het multifunctionele stuur met keypads of touch control-oppervlakken bij aan de ambiance. Voor de T-Roc Cabrio zijn rijassistentiesystemen beschikbaar die tot voor kort alleen in hogere segmenten werden geleverd. IQ.DRIVE Travel Assist maakt autonoom rijden (level 2) mogelijk.

De nieuwe T-Roc Cabrio is er in twee uitvoeringen. De Style-uitvoering wordt geleverd met een 81 kW / 110 pk sterke 1.0 TSI en een handgeschakelde zesbak of met de 1.5 TSI (110 kW / 150 pk) met automatische zeventraps DSG-transmissie. De T-Roc Cabrio Style focust op comfort met onder meer Climatic airconditioning, een windschot, comfortstoelen vóór, het Ready to Discover multimediasysteem, een multifunctioneel met leder bekleed stuur en parkeersensoren voor/achter inclusief Park Assist. Voor de veiligheid zijn Lane Assist en de Adaptieve Cruise Control inbegrepen.

De 1.5 TSI met zeventraps DSG is standaard op de R-Line. Samen met het sportonderstel en de rijprofielinstelling (Driving Profiles) claimt die combinatie garant rijplezier. Blikvangers zijn R-line bumpers en dorpels, 17 inch lichtmetalen velgen 'Valencia' en LED 'Plus' verlichting. In het interieur vallen de sport-comfortstoelen en de Digital Cockpit Pro op. Bovendien zijn alle luxe Style-voorzieningen ook inbegrepen bij de T-Roc Cabrio R-Line.

De cabriolet biedt plaats aan vier personen en in de bagageruimte met een inhoud van 284 liter passen volgens Volkswagen 6 trolleys. De elektrisch bediende softtop is uitgevoerd in zwart. Hij dankt zijn (geluids)isolerende eigenschappen aan de drielaags opbouw. Het lage gewicht van de dakconstructie draagt bij aan het verlagen van het zwaartepunt en daarmee aan de rijeigenschappen. In het geval dat een koprol dreigt, komen automatisch beschermende elementen tevoorschijn.

De nieuwe T-Roc Cabrio 1.0 TSI Style is te bestellen vanaf € 41.290, de vanafprijs van de 1.5 TSI Style met DSG-transmissie bedraagt € 45.540. De T-Roc Cabrio 1.5 TSI DSG R-Line is er vanaf € 49.390. Beide uitvoeringen zijn nu naar wens samen te stellen in de configurator, de levering van de vernieuwde cabrioletmodellen start in april 2022.

