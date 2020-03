Volkswagen T-Roc Cabrio

Volkswagen prijst T-Roc Cabrio

25 maart 2020 | De Volkswagen T-Roc Cabrio is per direct te bestellen. Hij komt in twee uitvoeringen en is leverbaar vanaf 36.600 euro. De eerste exemplaren komen nog deze lente naar Nederland. De T-Roc Cabrio combineert de eigenschappen van een SUV, zoals het robuuste design en de hoge zitpositie, met de vrijheid van rijden in een cabriolet. Dé attractie van de nieuwe T-Roc Cabrio is de softtop, die in nog geen 10 seconden elektrisch te openen is, ook tijdens het rijden bij snelheden tot 30 km/u.

