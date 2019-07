Volkswagen prijst vernieuwde Passat

19 juli 2019 | De introductie van de nieuwe Volkswagen Passat komt steeds dichterbij. In het jaar waarin het 30-miljoenste exemplaar van de band rolde, komt Volkswagen met een nieuwe versie met nieuwe motoren, een vernieuwd design en moderne technologie. De nieuwe Passat is nu rijker uitgerust en standaard voorzien van een DSG-automaat. De eerste uitvoeringen zijn per direct te configureren en te bestellen. De Passat 1.5 TSI DSG Comfort Business, met een prijs vanaf 39.575 euro, zal in augustus bestelbaar zijn.

De Passat voor modeljaar 2020 springt in het oog met zijn nieuw vormgegeven grille en bumpers. Nieuwe LED-koplampen, -dagrijverlichting, -mistlampen en -achterlichtunits dragen bij aan de nieuwe frisse uitstraling. Ook zijn er nieuwe exterieurkleuren en velgen beschikbaar. In het interieur vallen vooral de nieuwe materialen en het design van het stuur op.

IQ.DRIVE is de nieuwe naam voor alle assistentiesystemen van Volkswagen die (gedeeltelijk) autonoom rijden mogelijk maken. Voorbeelden van systemen die in IQ. DRIVE geïntegreerd zijn, zijn Travel Assist, Emergency Assist en het vernieuwde Lane Assist. IQ.LIGHT LED-matrix verlichting is eveneens nieuw voor de Passat.

De vernieuwde Passat is de eerste Volkswagen met de nieuwste generatie infotainmentsystemen. Apple Carplay werkt nu draadloos, waardoor de belangrijkste apps van de iPhone zonder USB-kabel te bedienen zijn op het infotainmentsysteem. Dit systeem werkt nauw samen met de Digital Cockpit, het nieuwe digitale instrumentarium.

Een belangrijke noviteit in het Passat motorengamma is de 2.0 TDI Evo, relatief efficiënte 110 kW / 150 pk sterke diesel die per kilometer gemiddeld zo'n 10 gram minder CO2 uitstoot dan zijn voorganger. Naast de nieuwe 2.0 TDI Evo bestaat het dieselgamma ook uit twee andere motoren: de 1.6 TDI met 88 kW / 120 pk en de 2.0 TDI 140 kW / 190 pk. De vernieuwde Passat is er ook met drie TSI-benzinemotoren (110 kW / 150 pk, 140 kW / 190 pk en 200 kW / 272 pk). Alle Passats hebben voortaan een partikelfilter en verdampingsfilter en voldoen aan de Euro 6d-TEMP-EVAP emissierichtlijn. Na de zomer volgt tevens de Passat GTE, die een aanzienlijk grotere elektrische actieradius heeft: circa 55 kilometer volgens WLTP (70 km volgens NEDC). De Passat GTE voldoet aan de Euro 6d emissierichtlijn die per 1 januari 2021 van kracht wordt.

De vernieuwde Passat is verkrijgbaar als Comfort en Elegance (voorheen Comfortline en Highline). De Comfort is onder meer voorzien van het navigatie- en multimediasysteem 'Discover Media', Adaptive Cruise Control, Climatronic, DAB+, Park Distance Control, Traffic Jam Assist en een Ergo-comfort bestuurdersstoel. De Elegance biedt daarboven onder meer IQ.LIGHT LED matrixverlichting en Top-comfortstoelen vóór met stoelverwarming. Het meubilair van de Elegance is bekleed met Alcantara en Vienna-leder.

Speciaal voor zakelijke rijders is de Passat er ook in Business-uitvoeringen met standaard DSG die rijker zijn uitgerust tegen een lage bijtelling. Ten opzichte van de Comfort is de Comfort Business extra voorzien van onder meer het Tech pakket (draadloze App Connect, diefstalalarm en telefoonvoorbereiding Plus), de met de voet te bedienen Easy Open achterklep, Voice Control en de Mijn Volkswagen App module. Deze uitvoering onderscheidt zich tevens met z'n 16 inch lichtmetalen 'Aragon' velgen en chromen dakrelings (Variant). Met een prijs vanaf € 39.575 is de Passat Comfort Business scherper geprijsd dan zijn voorganger en tevens de meest bereikbare Passat in de prijslijst.

De top-uitvoering binnen de nieuwe Passat-reeks is de Elegance Business R. Deze uitvoering biedt extra's zoals het navigatie- en infotainmentsysteem Discover Pro, de Digital Cockpit en Digital Key. De Elegance Business R onderscheidt zich ook met zijn sportieve R-Line exterieurpakket, extra donker getinte ramen en 17 inch 'Sebring' lichtmetalen velgen. Ten opzichte van zijn voorganger is de Passat Elegance Business R qua uitrusting tot 3.000 euro voordeliger geprijsd.

De nieuwe Volkswagen Passat wordt leverbaar vanaf € 39.575. De configurator van de Variant en sedan op volkswagen.nl staat inmiddels live.