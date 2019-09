Vernieuwde Volkswagen Passat nu in de showroom

23 september 2019 | De vernieuwde Passat is gearriveerd in Nederland. Het model voor 2020 heeft nieuwe motoren, een aangepaste vormgeving en IQ.DRIVE assistentiesystemen aan boord. Hij is rijker uitgerust en tot 3.000 euro scherper geprijsd dan zijn voorganger. De luxe Passat 1.5 TSI Comfort Business met DSG-automaat, navigatie en moderne assistentiesystemen is er vanaf 39.575 euro.

De nieuwe Passat springt in het oog met zijn nieuw vormgegeven grille, gerestylde bumpers, en nieuwe voor- en achterlichtunits met LED-technologie. Ook zijn er nieuwe exterieurkleuren en velgen beschikbaar. In het interieur vallen vooral de nieuwe materialen en het ontwerp van het stuurwiel op.

De nieuwe IQ.DRIVE assistentiesystemen, zoals Travel Assist, Emergency Assist en het vernieuwde Lane Assist maken (gedeeltelijk) autonoom rijden mogelijk. Het dashboard van de nieuwe Passat is voorzien van de nieuwste generatie infotainment met draadloze Apple Carplay, en de Digital Cockpit, het naar persoonlijke voorkeur in te delen digitale instrumentarium met haarscherpe graphics.

De vernieuwde Passat heeft een rijkere standaarduitrusting dan zijn voorganger, tegen lagere prijzen. Hij is er ook in Business-uitvoeringen met DSG-automaat. Met € 39.575 is de Passat 1.5 TSI Comfort Business met DSG de meest scherp geprijsde Passat op de prijslijst. Deze Comfort Business is onder meer voorzien van het navigatie- en multimediasysteem 'Discover Media', Adaptive Cruise Control, Climatronic, DAB+, Park Distance Control, Traffic Jam Assist en een Ergo-comfort bestuurdersstoel. Daarboven biedt hij het Tech-pakket (draadloze App Connect, diefstalalarm en telefoonvoorbereiding Plus), een met de voet te bedienen Easy Open achterklep, Voice Control, de Mijn Volkswagen App module, 16 inch 'Aragon' velgen en chromen dakreling (Variant).

Het topmodel binnen de nieuwe Passat-reeks is de Elegance Business R, die in combinatie met de 1.5 TSI met DSG-automaat verkrijgbaar is vanaf € 41.640. De Passat Elegance Business R onderscheidt zich met zijn sportieve R-Line exterieurpakket, extra donker getinte ramen en 17 inch 'Sebring' velgen. Het interieur is voorzien van verwarmbare Top-comfortstoelen vóór en is met Alcantara (R) en Vienna-leder bekleed. Daarnaast biedt de Elegance Business R aanvullend op de Comfort Business vele extra's, zoals het navigatie- en infotainmentssysteem Discover Pro, de Digital Cockpit, Digital Key en IQ.LIGHT LED matrixverlichting.

De eerste exemplaren van de nieuwe Passat Limousine en Variant staan sinds deze week bij de Nederlandse Volkswagen dealers. Hij is te bestellen in een groot aantal verschillende benzine- en dieselvarianten. De Passat GTE, die een aanzienlijk grotere elektrische actieradius heeft dan zijn voorganger, is binnenkort te bestellen. De prijzen van deze plug-in hybrid worden op korte termijn bekendgemaakt.