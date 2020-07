Volkswagen Passat

Volkswagen Passat aangepast voor modeljaar 2020

29 juli 2020 | De Volkswagen Passat gaat het modeljaar 2020 in met enige wijzigingen. Het zakelijke model is er voortaan in drie nieuwe uitvoeringen: de Business, R-Line Business+ en GTE Business. De standaarduitrusting wordt uitgebreid en tegelijkertijd scherpt Volkswagen de prijzen aan, waardoor de Passat nu leverbaar is vanaf 37.995 euro (Passat Variant vanaf 40.525 euro).

