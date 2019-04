Volkswagen bouwt 30 miljoenste Passat

5 april 2019 | De 30 miljoenste Volkswagen Passat is een feit. 46 jaar na de productiestart rolde deze week Passat nummer 30.000.000, een GTE Variant, van de productielijn. Tegelijkertijd noteert de Passat nog een ander record: wereldwijd is het model in zijn segment de bestverkochte middenklasser én zakenauto.

De Volkswagen Passat is inmiddels 46 jaar in productie en wordt momenteel wereldwijd op drie continenten in tien fabrieken gebouwd voor meer dan 100 markten. Samen met de Golf (35 miljoen) en de Kever/ Beetle (21,5 miljoen) hoort de Passat bij de drie bestverkochte Volkswagen-modellen aller tijden. Afhankelijk van het continent levert Volkswagen de Passat in verschillende uitvoeringen. De achtste generatie Passat wordt dit jaar geïntroduceerd als limousine en een andere carrosserievariant met een nieuwe technische lay-out.

De 30 miljoenste Volkswagen Passat is een GTE die is voorzien van een uitgebreide technische vernieuwing die aanstaande is. Het jubileummodel, met de exterieurkleur Pyrite Silver Metallic, is een plug-in hybride en wordt ingezet als testauto voor de internationale media.

Net als de 30 miljoenste Passat zullen alle toekomstige plug-in hybrides van Volkswagen een groter elektrisch bereik bieden. Momenteel is dat maximaal 55 kilometer volgens de WLTP-testmethode en zo'n 70 kilometer volgens de NEDC. De nieuwe Passat GTE met 160 kW / 218 pk voldoet al aan de Euro 6d-emissienorm die geldt vanaf 2021.