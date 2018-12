19 december 2018 | De Volkswagen Passat bestaat 45 jaar. Het model wordt vandaag-de-dag op alle continenten verkocht. Volkswagen heeft in acht generaties meer dan 29 miljoen Passats geproduceerd. 2019 is het begin van een nieuwe evolutionaire fase van de meest succesvolle middenklasser tot nu toe, die als eerste in zijn segment de barrière van 30 miljoen verkochte auto's zal doorbreken.

De eerste Volkswagen Passat verscheen in 1973. De hatchback-saloon met twee of vier portieren en een groot kofferdeksel is variabeler dan welke Volkswagen ook. Met een lengte van 4.190 mm is hij iets korter dan de huidige T-Roc en toch biedt de eerste Passat al veel ruimte. Dat geldt hlemaal als Volkswagen in 1974 de Passat Variant lanceert.

Anno 2018 is de Passat gegroeid tot een lengte van 4.887 mm. Tegelijkertijd is de Passat een weerspiegeling van de vooruitgang op het gebied van Volkswagen-engineering: alle baanbrekende technologische ontwikkelingen, van ABS tot intelligente assistentiesystemen, zijn in de loop der jaren standaard-functies geworden van de Passat. In Europa, China en de VS zijn afzonderlijke versies en derivaten verschenen, en alle modellen tezamen vormen één van de belangrijkste pijlers onder het merk Volkswagen.

Ook tijdens zijn 45ste verjaardag levert Volkswagen de ruime middenklasser nog steeds als Passat en Passat Variant. Achter de schermen van de fabriek in Emden in Noord-Duitsland vinden momenteel de voorbereidingen plaats voor de productie van de vernieuwde Passat. Het aftellen naar de onthulling begin 2019 is begonnen. Na de Golf (35 miljoen) en de Kever (21,5 miljoen) gaat de Passat de geschiedenis in als één van de drie meest succesvolle modellen in de geschiedenis van Volkswagen.