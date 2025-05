Zwickau bouwt miljoenste elektrische Volkswagen

Deze week rolde het één miljoenste elektrische Volkswagen van de productielijn: een ID.3 GTX Performance in Kings Red Metallic. Binnenkort wordt deze Volkswagen afgeleverd aan een Beierse klant bij de 'Glazen Fabriek' in Dresden.

"Een productiemijlpaal is altijd iets bijzonders voor ons team. Dankzij hun harde werk konden we hier één miljoen elektrische Volkswagens bouwen. Zwickau was de eerste fabriek die volledig overstapte op elektrische mobiliteit en dat is een prestatie waar we trots op zijn", zegt Uwe Kunstmann, voorzitter van de ondernemingsraad van Volkswagen Sachsen GmbH. De Zwickau-fabriek was de eerste die volledig overstapte van verbrandingsmotoren naar elektrische modellen, te beginnen met de ID.3 in november 2019. Sindsdien worden er zes verschillende modellen geproduceerd, waaronder de ID.4, de Audi Q4 e-tron en de Cupra Born. In januari 2022 volgde de ID.5, waarmee de transformatie van Zwickau naar een volledig elektrische fabriek compleet was. Zwickau speelt nu een sleutelrol binnen de Volkswagen Groep. In totaal zijn er wereldwijd 2,3 miljoen MEB-Volkswagens geproduceerd. Dit betekent dat bijna de helft van alle elektrische Volkswagens uit de Zwickau-fabriek komt!

Volkswagen kijkt continu vooruit, met plannen om in 2026 nieuwe modellen naar andere fabrieken te verplaatsen. Daarnaast wordt er actief gekeken naar kansen in de circulaire economie, zodat Volkswagen de lijn met duurzame mobiliteit kan volgen. Verbeterde actieradiussen, kortere laadtijden en een steeds toegankelijker prijsniveau maken elektrisch rijden gemakkelijker en bereikbaar voor iedereen.