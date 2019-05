Volkswagens TGI's krijgen grotere gastanks

16 mei 2019 | Volkswagen introduceert drie aangepaste modellen op aardgas. De Polo, Golf en Golf Variant TGI hebben nu drie aardgastanks (voorheen twee) waardoor de actieradius toeneemt. De Golf en Golf Variant TGI beschikken bovendien over een nieuwe 1.5 TGI-motor met 96 kW / 130 pk.

De TGI-modellen van Volkswagen zijn geschikt voor het gebruik van CNG, ofwel Compressed Natural Gas (aardgas) en groengas. De verbranding hiervan leidt tot een lagere CO2-uitstoot (-25% vergeleken met een benzinemotor). Door het gebruik van biomethaan (gewonnen uit plantenresten) of e-gas, dat wordt geproduceerd met overschotten van groene energie (power-to-gas), verbetert de CO2-balans verder. Ook bevatten de uitlaatgassen van CNG-modellen aanzienlijk minder koolmonoxide en NOx en daarbij is de uitstoot van fijnstof minimaal. De prijs van aardgas ligt vergeleken met die van benzine en diesel ook nog eens lager. In Nederland is CNG bij circa 190 stations verkrijgbaar.

Voor een grotere actieradius heeft de Polo 1.0 TGI (66 kW / 90 pk) nu een derde gastank met een inhoud van 16,5 liter. Dat brengt de totale inhoud op 91,5 liter of 13,8 kg aardgas/groengas. Mede dankzij het zuinige karakter (gemiddeld verbruik 3,2-3,4 kg/100 km; CO2 93-98 g/km) komt de actieradius van de Polo TGI daarmee op maximaal 368 km volgens WLTP-norm, 60 km meer dan voorheen.

De Golf en Golf Variant krijgen voortaan ook een derde gastank, dat brengt de totale inhoud op 115 liter of 17,3 kg aardgas/groengas. Net als bij de Polo zijn de tanks plaatsbesparend in de wagenvloer ondergebracht. Met de extra gastank neemt de actieradius van de Golf TGI met 80 kilometer toe tot 440 km (WLTP). Alle nieuwe TGI-modellen hebben nu een actieradius die het mogelijk maakt om vrijwel uitsluitend op aardgas te rijden. Ze hebben nog wel een kleine benzinetank (9 liter in de Golf TGI) voor noodgevallen.

De Golf en Golf Variant TGI worden voortaan geleverd met een nieuwe 1.5 TGI met 96 kW / 130 pk en een koppel van 200 Nm. Deze motor is dankzij het TGI Miller-verbrandingsproces en de hoge compressieverhouding (12,5:1) zeer efficiënt. De turbo met variabele geometrie zorgt op zijn beurt voor krachtige acceleraties vanaf lage toerentallen. Het gemiddelde verbruik bedraagt 3,5-3,6 kg aardgas per 100 km (CO2: 95-99 g/km). De hoeveelheid energie van 1 kg aardgas komt overeen met die van 1,3 liter diesel of 1,5 liter benzine.

De nieuwe TGI-modellen met extra actieradius zijn nu leverbaar. De Polo 1.0 TGI Trendline is er vanaf € 18.181. De Golf TGI is er als Comfortline vanaf € 30.985. Hij wordt standaard geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak, een zeventraps DSG-transmissie is optioneel. De Golf Variant TGI Comfortline wordt standaard geleverd met zeventraps DSG. Hij is er vanaf € 34.660. Ook de compacte up! is er met aardgasmotor. De prijzen van dit model starten bij € 15.391.

Voor de genoemde actieradius geldt: dit is gebaseerd op gebruik van hoogcalorisch (H)-Gas. In Nederland levert het aardgasnetwerk laagcalorisch (L)-Gas. L-Gas levert minder energie op doordat in L-Gas minder brandbaar methaan zit. Dit resulteert in een kleinere actieradius bij een vergelijkbare inhoud.