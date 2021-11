Volkswagen werkt aan slim chassis van de toekomst

19 november 2021 | Software speelt bij Volkswagen een sleutelrol in de ontwikkeling van chassis- en stuursystemen die geschikt zijn voor autonoom rijden. De nieuwste ontwikkeling waaraan het merk werkt is de volgende generatie van een intelligent chassis en een steer-by-wire stuursysteem.

Om ervoor te zorgen dat autonoom rijdende auto's in de toekomst onder alle omstandigheden optimaal comfort bieden, werkt Volkswagen aan een nieuwe generatie slimme software. Met deze nieuwe technologie kunnen de bewegingen van de carrosserie worden geminimaliseerd en de rijdynamiek geoptimaliseerd. De toekomstige autonoom rijdende modellen van Volkswagen kunnen met deze technologie daarnaast nog sneller reageren op stuurbewegingen en zijn nog nauwkeuriger tebesturen.

Een grote rol is hierbij weggelegd voor een volledig nieuw steer-by-wire stuursysteem. "Software gaat in de toekomst ook een belangrijk element worden in de besturing van een auto", zegt Karsten Schebsdat, Head of Vehicle Dynamics & Chassis Control Systems bij Volkswagen. "Het geeft ons veel meer mogelijkheden om rijeigenschappen te beïnvloeden die per model, uitvoering of wegomstandigheden specifiek kunnen worden bepaald. Rijhulpsystemen als Lane Assist en Travel Assist gaan ook profiteren van dit intelligente stuursysteem."

