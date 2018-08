Volkswagen We is digitaal ecosysteem van de VW Groep

23 augustus 2018 | De digitale transformatie van Volkswagen gaat verder. Het merk ontwikkelt samen met partners een eigen digitaal ecosysteem. Daarbij vervullen Volkswagens een hub binnen het Internet of Things, met Volkswagen We als overkoepelend nieuw digitaal ecosysteem.

Volkswagen heeft een duidelijke visie: het produceren van voertuigen die toonaangevend zijn. Die voertuigen worden steeds meer digitale 'devices' op wielen, waarbij klanten onderdeel worden van een ecosysteem met de naam 'Volkswagen We'. Daarmee zijn consumenten in staat de Volkswagen-beleving te combineren met hun digitale leefwereld. Volkswagen moedigt externe partijen daarbij aan om met hun eigen toepassingen bij te dragen aan een sterke community.

Software en de daaraan verbonden diensten worden een steeds belangrijker onderscheidend element voor auto's. Daarom moet de auto op bepaalde punten opnieuw worden uitgevonden. Bij Volkswagen staat een sterk vereenvoudigde IT-architectuur daarbij centraal. Deze debuteert in 2020 in de elektrisch aangedreven I.D.-familie. In plaats van circa 70 aansturingsunits met software in een Volkswagen is er dan sprake van slechts enkele computers met één programmeertaal. In de toekomst komt de software bovendien uit één bron: het Volkswagen Operating System (vw.OS). De scheiding van hard- en software maakt het eenvoudiger om updates door te voeren. Ook is het een belangrijke nieuwe stap op weg naar autonoom rijden.

Vanaf 2020 wordt het complete modelprogramma van Volkswagen connected. Dat betekent dat jaarlijks 5 miljoen nieuwe voertuigen onderdeel worden van het Internet of Things. Volkswagen streeft naar een ecosysteem dat zo open en toegankelijk mogelijk is. Dat systeem maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat Volkswagen gedurende de complete levenscyclus van het voertuig in contact blijft met de berijder om zodoende de klant nog beter te voorzien van passende oplossingen.

De ruggengraat van het ecosysteem voor de complete Volkswagen Groep is het voornamelijk cloud-gebaseerde One Digital Platform. Dit verbindt de auto, de klant en alle diensten. Door de koppeling met de eigen IT-architectuur kunnen klanten profiteren van diensten van Volkswagen of van externe partijen, die ook aangesloten zijn.

Transform 2025+ staat voor het grootste transformeringsproces in de historie van Volkswagen. Voor 2025 heeft het merk zich ten doel gesteld om een toonaangevende rol in de nieuwe auto-industrie te spelen, innovatieve mobiliteitsoplossingen op te zetten en marktleider op het gebied van e-mobility te worden. Volkswagen investeert dan ook circa € 3,5 miljard in het digitaliseringsoffensief.