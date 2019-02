Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter nagebouwd van Lego

20 februari 2019 | Modelbouwers Rene en Pascal hebben met 400.000 stenen de grootste camper van LEGO® ter wereld gebouwd. Deze unieke Volkswagen Transporter T2 op ware grootte is vanaf vandaag op de reis- en vrijetijdsbeurs f.r.e.e. in München te bewonderen. Het voertuig dat als blauwdruk voor de LEGO-camper diende, was de iconische T2a camper, die werd gebouwd van 1967 tot 1971.