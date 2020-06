Volkswagen transformeert Zwickau tot grootste EV-fabriek van Europa

29 juni 2020 | Op vrijdag 26 juni 2020 liep in de Volkswagen-fabriek in het Duitse Zwickau de laatste auto met verbrandingsmotor van de productielijn. Vanaf nu concentreert de productiefaciliteit zich uitsluitend op de bouw van volledig elektrische auto's, zowel voor Volkswagen zelf als voor zustermerken Audi en SEAT. Sinds 1990, toen de fabriek in handen van Volkswagen AG kwam, heeft Volkswagen in Zwickau 6.049.207 auto's gebouwd, uiteenlopend van de Polo, Golf en Golf Variant tot de Passat sedan en Passat Variant.

In november 2019 is de serieproductie van de ID.3 1ST Edition in Zwickau van start gegaan, en deze zomer volgt de ID.4. Inmiddels is de conversie van Hal 6 in de fabriek in volle gang. Naast de Volkswagen ID.4 zal ook een elektrische SUV van Audi in Zwickau worden gebouwd.

Zwickau is de eerste fabriek van Volkswagen die wordt ingericht voor de bouw van uitsluitend elektrische auto's, en krijgt een maximum capaciteit van 330.000 auto's per jaar. Uiteindelijk zullen er zes verschillende modellen in Zwickau van de band rollen. Met de transformatie van de fabriek is een investering van 1,2 miljard euro gemoeid.

Naast de vestiging in Zwickau heeft Volkswagen nog twee fabrieken in de Duitse deelstaat Saksen. In Chemnitz worden tal van technische onderdelen geproduceerd. In de Glazen Fabriek in Dresden start eind dit jaar de productie van de nieuwe e-Golf, in 2021 gevolgd door de ID.3. In Zwickau worden ook de carrosserieën van de luxe-SUV's van Lamborghini en Bentley geproduceerd.

Productie auto's met verbrandingsmotor in Zwickau, sinds 1904:

Horch: 33.500 stuks, van 1904 tot 1940

Audi: 11.168 stuks, van 1910 tot 1940

DKW (eindassemblage): 256.941 stuks, van 1931 tot 1942

IFA: 26.908 stuks, van 1949 tot 1955

P 70 / P 240: 38.178 stuks, van 1955 tot 1959

Trabant: 3.096.099 stuks, van 1957 tot 1991

Volkswagen: 6.049.207 stuks, van 1990 tot 2020

Genoemde productieaantallen betreft de productie van personenauto's. De gegevens voor Horch zijn afgerond. In de beginperiode zijn van niet elk model de exacte gegevens gedocumenteerd.

