Volkswagen traint experts I.D. familie

5 juni 2018 | In de aanloop naar de grootschalige introductie van zijn volelektrische I.D. modelfamilie lanceert Volkswagen het Future Electronic Engineer Program (FEEP). Hierin zullen honderd jonge technici worden opgeleid tot productie-experts. De eerste deelnemers van dit trainingsprogramma worden betrokken bij het productie-gereedmaken van de I.D.-familie, de nieuwe generatie volledig elektrische auto's van Volkswagen.

FEEP is een initiatief van Volkswagens Pilot Hall in Wolfsburg, een afdeling die deel uitmaakt van de Production and Logistics Board of Management-divisie. Daarbij nemen ook Volkswagen-fabrieken in China, Brazilië, Argentinië, de VS en Mexico deel aan het trainingsprogramma. FEEP gaat in juni van start, wanneer de eerste jonge technici uit Duitsland, China en Noord- en Zuid-Amerika hun training aanvangen.

Oliver Wessel, hoofd van de Pilot Hall, legt uit waarom FEEP zo belangrijk is. "Dit jaar en volgend jaar heeft Volkswagen te maken met zo'n tachtig productiestarts. Dat zijn grote uitdagingen. En de situatie wordt nog uitdagender als de bouw van de volledig elektrische modellen op basis van het MEB-platform begint. We hebben daar hoogopgeleide specialisten voor nodig." De Volkswagen Group start in de komende drie jaar met de productie van zevenentwintig elektrische auto's voor vier merken in drie regio's in de wereld.

De deelnemers aan FEEP beginnen met een basisopleiding in Volkswagens Pilot Hall in Wolfsburg en doen ervaring op door te werken aan bestaande projecten, zoals de introductie van de eerste compacte I.D. Daarna wordt hen een aantal intensieve seminars aangereikt en krijgen ze met steeds complexere projecten te maken. Afsluitend worden de trainees uitgezonden naar een ander land, waar ze, met hulp van hooggekwalificeerde mentoren en experts, een productiestart gaan begeleiden.