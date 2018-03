Volkswagen toont Cityskater en Streetmate

16 maart 2018 | Volkswagen is voornemens om op alle fronten een aanbieder van elektrische mobiliteit te worden en introduceert daarom twee nieuwe mobiliteitsconcepten: de Cityskater en Streetmate electric concept. De opvouwbare Cityskater is toegespitst op het overbruggen van de laatste kilometer(s) tussen bijvoorbeeld de parkeerplaats en de werkplek. De Streetmate is met zijn actieradius van 35 km bedoeld voor woon-werkverkeer.

De 11,9 kg wegende Cityskater is ontwikkeld voor 'de laatste kilometer'. Bijvoorbeeld van busstation of parkeerplaats naar de werkplek. Hij is opvouwbaar en past daardoor in vrijwel elke bagageruimte. Hij heeft twee voorwielen en één achterwiel dat elektrisch wordt aangedreven. Het uitvouwen is secondenwerk. Het starten, accelereren en remmen gebeurt via de stuurstang. Sturen gaat intuïtief door het verplaatsen van het gewicht van het ene op het andere been. De elektromotor die het achterwiel aandrijft, heeft een vermogen van 450 W. Als de 200 Wh lithium-ion accu voor de helft is geladen, bedraagt de topsnelheid 7,5 km/u. Als hij volledig is geladen zelfs 15 km/u.

Een lege accu is via een conventioneel 230V-stopcontact binnen een uur tot 50 procent te laden. Hij kan ook in de auto of de trein worden opgeladen, uiteraard als er geschikte aansluitpunten zijn. De Cityskater is 85 cm lang en 1,17 m hoog (opgevouwen: 33 cm). Het maximale draagvermogen is 120 kg. Hij heeft verlichting voor en achter, een claxon en een schijfrem achter. De Cityskater wordt op dit moment gehomologeerd. Het doel is dat hij in Nederland wordt toegelaten tot fietspaden.

De Streetmate concept is in de stad een alternatief voor de auto. Met deze elektrisch aangedreven scooter zijn opstoppingen eenvoudig te omzeilen en behoren parkeerproblemen tot het verleden. De Streetmate valt op door zijn slanke design en doordat hij zowel staand als zittend is te rijden (dit afhankelijk van geldende wetgeving). De 1,3 kWh lithium-ion batterij bevindt zich in de bodemstructuur. Bij een 500 W laadstation duurt het opladen 2 uur en 15 minuten. De accu is uitneembaar, zodat hij ook thuis of op kantoor is te laden. Een volledig geladen batterij is goed voor een actieradius van 35 km. Dit is te verlengen door de ECO-modus te activeren.

Het remsysteem met geventileerde schijven en ABS zorgt voor de vertraging. De remenergie wordt ook gebruikt voor het laden van de accu. Het waterdichte 5,3 inch display op het stuur geeft onder meer de laadstatus van de accu en de resterende actieradius weer. Door een smartphone te koppelen, zijn ook navigatiegegevens weer te geven. Via een app is de locatie van de Streetmate direct te zien en krijgt de eigenaar een melding van ongeautoriseerde startpogingen. De Streetmate kan alleen worden gestart als de app bevestigt dat de gebruiker geautoriseerd is - de smartphone fungeert zo dus als digitale sleutel.