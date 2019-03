Volkswagen stelt MEB-platform beschikbaar aan derden

4 maart 2019 | Volkswagen stelt de Modular Electric Toolkit (MEB), het nieuwe platform dat het merk heeft ontwikkeld voor zijn volledig elektrische modellen, ook ter beschikking aan andere fabrikanten. De schaalvoordelen die dit met zich meebrengt, zorgen ervoor dat individuele mobiliteit ook in de toekomst bereikbaar blijft. Momenteel streeft Volkswagen naar een eerste golf van circa 15 miljoen volledig elektrisch aangedreven voertuigen op basis van het MEB-platform.

e.GO Mobile AG uit Aken (D) is de eerste externe partner die op basis van Volkswagen's MEB-platform auto's gaat produceren. Er staat al een concreet project op de planning. Op de autotentoonstelling van Genève laat Volkswagen met de ID. BUGGY zien hoe veelzijdig het MEB-platform is, zelfs voor auto's die in een kleine oplage worden geproduceerd.

Herbert Diess, CEO van Volkswagen AG: "Het succes van ons huidige MQB-platform bewijst dat we platformspecialisten zijn. Op basis hiervan zijn al meer dan 100 miljoen voertuigen geproduceerd. Met het MEB-platform vertalen we dit succesvolle concept door naar het elektrische tijdperk. Bovendien stellen we dit nieuwe platform nu ter beschikking aan derden. Het MEB-platform heeft het in zich om dé standaard op het gebied van e-mobility te worden. Op basis hiervan maken we individuele mobiliteit CO2-neutraal, veilig, comfortabel én toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek."

2019 is een sleuteljaar voor het elektro-offensief van Volkswagen en de komende tijd gaat het tempo alleen maar omhoog. In Genève presenteert de Volkswagen Group elektrische voertuigen en studiemodellen zoals de Audi e-tron GT, ŠKODA VISION iV, SEAT el-Born en ID. BUGGY. Veel van deze modellen worden de komende jaren op de markt verwacht.

Volkswagen investeert in de periode tot en met 2023 bijna 44 miljard euro in elektrificering, digitalisering, mobiliteitsdiensten en autonoom rijden. Alleen al 30 miljard euro is bestemd voor e-mobility. Naar verwachting heeft in 2025 ongeveer een kwart van het totale aantal verkochte auto's van de Volkswagen Group een elektrische aandrijving.