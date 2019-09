Volkswagen start met online verkoop van occasions

6 september 2019 | Volkswagen-occasions zijn nu ook online te koop bij Volkswagen. Klanten profiteren daarbij niet alleen van de standaard zekerheden van een onderhouden dealeroccasion, maar kunnen met een paar kliks ook eenvoudig en snel kiezen, kopen en financieren.

Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de occasionkopers overweegt om een gebruikte auto online aan te schaffen. Hierbij staan betrouwbaarheid en gemak op de eerste plaats. Gemak betekent online kopen op elk gewenst moment en levering aan huis.

Met de mogelijkheid om online een zogenoemde Das WeltAuto dealeroccasion te kopen, geeft Volkswagen gehoor aan de veranderende wensen van de klant. DasWeltAuto dealeroccasions zijn gebruikte Volkswagens die gecontroleerd en goedgekeurd zijn op 130 punten zodat kwaliteit gegarandeerd is. Wanneer de gewenste occasion op de site is gevonden, kan met een klik een rapport worden gedownload met daarin alle gegevens van de auto, inclusief de voertuighistorie.

Ook de mogelijkheid tot financiering is in het koopproces opgenomen. Het gewenste maandbedrag kan op basis van aanbetaling, slottermijn en looptijd worden bepaald. Na het invullen van de benodigde informatie en het accepteren van de voorwaarden, wordt de financieringsaanvraag in gang gezet. Als de auto online is gekocht, heeft de klant de keuze tussen aflevering bij de Volkswagen-dealer of gratis thuisbezorging.

Das WeltAuto is een kwaliteitslabel voor dealer-onderhouden occasions van Volkswagen. Auto's die dit label dragen, kenmerken zich door een gegarandeerde staat van onderhoud en zekere garanties. Bij een online aangeschafte DasWeltAuto geldt een 'niet tevreden - geld terug' garantie van 14 dagen met een maximum van 500 kilometer. Als de auto om welke reden dan ook niet bevalt, kan hij zonder problemen weer worden ingeleverd en krijgt de klant het aankoopbedrag retour. Een Das WeltAuto wordt altijd geleverd met garantie die, afhankelijk van de leeftijd van de auto, kan oplopen tot 24 maanden.