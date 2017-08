Volkswagen produceert 150 miljoenste auto

25 augustus 2017 | Volkswagen heeft een mijlpaal bereikt. In tachtig jaar tijd heeft het merk 150 miljoen auto's gebouwd, waaronder iconen als de Golf en de Kever. Momenteel produceert Volkswagen in vijftig fabrieken, verdeeld over 14 landen, meer dan zestig verschillende modellen. De 150 miljoenste Volkswagen rolde in het Duitse Wolfsburg van de band. Het gaat om een blauwe Golf GTE, die als plug-in hybride symbool staat voor de toekomst van de mobiliteit bij Volkswagen.

In 2017 alleen al lanceert Volkswagen wereldwijd meer dan tien nieuwe modellen. Tot en met 2020 zullen er 19 gloednieuwe SUV's en crossovers in productie worden genomen. Vanaf dat jaar geeft het eerste model in de elektrische I.D.-reeks het startschot voor Volkswagens elektro-offensief. Dat moet in 2025 uitmonden in meer dan een miljoen verkochte elektrische auto's.

De Volkswagen-productie startte op 27 december 1945 met de Type 1 Kever. Na de Tweede Wereldoorlog was dat het model dat de auto-industrie vormgaf. In totaal zijn er van de geliefde compacte Volkswagen ongeveer 21,5 miljoen exemplaren gebouwd. De laatste werd in 2003 geproduceerd in Mexico.

Een jaar eerder had de Volkswagen Golf het productierecord van de Kever overgenomen. In 2002 verliet de 25 miljoenste Golf de assemblagelijn in Wolfsburg en in 2013 ging het model door de grens van 30 miljoen heen. Tegenwoordig, Volkswagen bouwt nu de zevende generatie van de Golf, staat de teller op meer dan 34 miljoen exemplaren.

Wereldwijd bestaat het Volkswagen-gamma nu uit meer dan zestig modellen. Van de Passat zijn in totaal 20 miljoen stuks geproduceerd. De Jetta komt tot 19,5 miljoen en de Polo tot 17 miljoen. Het grootste aantal Volkswagens zag het levenslicht in Wolfsburg. De fabriek daar assembleerde in de afgelopen 72 jaar ruim 44 miljoen auto's.