Volkswagen onthult I.D. R Pikes Peak racer

Volkswagen I.D. R Pikes Peak

19 maart 2018 | Volkswagen's nieuwste autosportproject heeft een naam gekregen: de I.D. R Pikes Peak. Het is het volledig elektrische raceprototype waarmee Volkswagen op 24 juni aanstaande gaat deelnemen aan de Pikes Peak International Hill Climb. De vierwielaangedreven racer vervult een ambassadeursrol voor de toekomstige elektrische I.D.-familie en legt tegelijkertijd de link met de R GmbH-modellen, de sportieve reeks Volkswagens. Volkswagen wil tegen 2025 meer dan twintig volledig elektrische modellen in zijn gamma hebben. De productie van het eerste model uit de I.D.-familie start naar verwachting eind 2019 in Zwickau, Duitsland.