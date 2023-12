Volkswagen ondersteunt bi-directioneel laden

Nieuwe ID.-modellen die zijn voorzien van een 77 kWh (netto) accupakket beschikken over een bidirectionele laadfunctie. Volkswagen activeert deze functie eveneens op auto's die al zijn afgeleverd aan klanten, zodra ze zijn geüpdatet naar ID. Software 3.5. Wanneer via de zonnepanelen op het dak van de woning onvoldoende stroom wordt opgewekt, kan uit het accupakket in de auto voor meerdere dagen aan energie worden geput. Klanten kunnen zelf kiezen wanneer ze via het publieke netwerk stroom afnemen, of energie gebruiken uit het accupakket van de auto.

Slim laden om het stroomnetwerk te stabiliseren

Dankzij slimme energietarieven en algoritmes is het nu al mogelijk om de auto alleen op te laden wanneer er veel hernieuwbare energie beschikbaar is. Zo hoeven windturbines niet meer te worden uitgeschakeld op momenten dat de vraag naar stroom laag is. Via 'Vehicle-to-Home' kunnen elektrische auto's hun overtollige energie kwijt aan het thuisnetwerk. Op die manier leveren ze in de toekomst hun bijdrage aan de stabilisatie van het publieke stroomnet.

Nieuwe technologie eerst in Zweden

In de Zweedse gemeente Hudiksvall is ondernemer Klas Boman in de wijk Stenberg begonnen met een bouwproject waarbij duurzaamheid voor de komende 350 jaar gegarandeerd is. Daarbij hebben de energievoorziening en het milieu een sleutelrol. Al bij de start van het project werd gekeken naar de mogelijkheden om elektrische auto's te gebruiken als energieopslag. Als pionier op het gebied van bidirectioneel laden is Volkswagen in april 2021 in het project gestapt.

De bidirectionele laadfunctie op de ID.-modellen vormt in combinatie met DC snellaadtechnologie een dynamische toevoeging aan het energieopslagsysteem waarvan de woningen in de wijk Stenberg gebruikmaken. De auto wordt geactiveerd door de thuis-energiecentrale zodra het opslagsysteem meer energie vraagt. Als het opslagsysteem weer is opgeladen, wordt de energie-overdracht vanaf de auto gestopt.

Tot twee dagen aan energie voor thuis

Uitgaande van een gemiddeld dagelijks energieverbruik van circa 30 kWh per huishouden kan de auto bijna twee hele dagen stroom leveren. Het accupakket ontlaadt echter niet verder dan 20 procent 'State of Charge', zodat de auto altijd inzetbaar blijft voor de mobiliteitsbehoeften van de gebruiker.

In eerste instantie zijn de betreffende ID.-modellen uitsluitend te integreren op het DC-thuisstation uit de S10 E COMPACT serie van HagerEnergy GmbH. Op een later moment kan het bidirectionele laadstation (wallbox) ook worden aangesloten op andere thuisstations. Het is nog niet bekend wanneer de Nederlandse infrastructuur hiervoor geschikt zal zijn.