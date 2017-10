Volkswagen met elektrische auto in Pikes Peak

19 oktober 2017 | Volkswagen gaat een nieuwe uitdaging aan en gebruikt daarbij de techniek van de toekomst. Het merk ontwikkelt een volledig elektrische racewagen voor 's werelds meest beruchte heuvelklim: de Pikes Peak International Hill Climb in Colorado, Verenigde Staten. Volkswagen verschijnt op 24 juni 2018 met een vierwielaangedreven prototype aan de start van de race en heeft zijn zinnen gezet op een recordtijd voor elektrische auto's. De deelname aan Pikes Peak is onderdeel van Volkswagens streven om de meest toonaangevende producent van elektrische voertuigen ter wereld te worden.

"De Pikes Peak-heuvelklim is één van de bekendste autoraces in de wereld", zegt Dr. Frank Welsch, directielid bij Volkswagen en verantwoordelijk voor productontwikkeling. "De race is enorm uitdagend en biedt ons daarom een uitgelezen kans om te laten zien waartoe we met onze toekomstige technologie in staat zijn. Onze elektrische racewagen is uitgerust met innovatieve batterijtechniek en een vooruitstrevende aandrijflijn. Pikes Peak is een hele zware stresstest. Onze deelname aan het evenement levert ons niet alleen belangrijke informatie op, maar geeft ons ook de gelegenheid om onze producten en technologieën aan de wereld te tonen."

Het voertuig waarmee Volkswagen deelneemt aan Pikes Peak wordt ontwikkeld door Volkswagen Motorsport en de Technical Development-afdeling in Wolfsburg. "Pikes Peak is een nieuw begin voor ons", aldus Sven Smeets, directeur van Volkswagen Motorsport. "Voor de allereerste keer ontwikkelen we een volledig elektrische racewagen. Het project is een belangrijke mijlpaal in onze nieuwe autosportstrategie. Ons team is helemaal klaar voor deze ongelooflijke uitdaging." De laatste keer dat Volkswagen Motorsport meedeed aan Pikes Peak was in 1987, toen met een spectaculaire tweemotorige Golf. Helaas wist de auto de race net niet uit te rijden. "Het is dus tijd voor een herkansing", besluit Smeets.

De Pikes Peak International Hill Climb - die ook wel de 'Race to the clouds' wordt genoemd - wordt sinds 1916 gehouden in de Rocky Mountains nabij Colorado Springs. Het parcours is 19,99 kilometer lang en stijgt na de start zo'n 1.440 meter in hoogte naar de op 4.300 meter liggende finish. Momenteel ligt het record voor elektrische prototypes op 8 minuten en 57,118 seconden. Die tijd werd in 2016 gereden door de Amerikaanse coureur Rhys Millen in een e0 PP100.