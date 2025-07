Volkswagen GTX Limited Editions

De ID.3 GTX Limited Edition, ID.4 GTX Limited Edition en ID.7 Tourer GTX Limited Edition beschikken over de krachtigste elektrische aandrijflijn van Volkswagen tot nu toe. In de ID.3 GTX Limited Edition is die goed voor 240 kW (326 pk), waarbij het vermogen rechtstreeks op de achterwielen wordt overgebracht. De ID.4 GTX Limited Edition en ID.7 Tourer GTX Limited Edition brengen het zelfs tot 250 kW (340 pk) en combineren dat vermogen standaard met 4MOTION vierwielaandrijving. De GTX-ondersteltechniek met standaard adaptieve DCC-chassisregeling is bovendien speciaal afgestemd op de prestaties van deze Limited Editions.

De 79 kWh batterij in de ID.3 GTX Limited Edition maakt een theoretische actieradius tot 591 kilometer mogelijk en snelladen van 10 tot 80% kan onder ideale omstandigheden in circa 26 minuten. Binnen Volkswagen's GTX-aanbod is de ID.7 Tourer Limited Edition de overtreffende trap in snelladen en doet dat met zelfs maximaal 200 kW. Hiermee duurt het opladen van zijn 86 kWh accupakket van 10 tot 80% eveneens 26 minuten. Het vlaggenschip van Volkswagen's elektrische actieradius heeft een actieradius tot 578 kilometer (theoretisch volgens WLTP).

Uitrusting

Uiterlijk zijn de GTX Limited Editions onder meer te herkennen aan zwarte accenten, waaronder zwarte 20 inch velgen, een zwart dak, zwarte spiegels en getinte ruiten, die de uitstraling onderstreept. Tot de standaarduitrusting van de GTX Limited Editions behoren verder onder meer een Harman Kardon-audiosysteem, IQ.LIGHT Matrix-ledverlichting en elektrisch verstelbare ergoActive stoelen. Aanvullend beschikken de ID.4 GTX Limited Edition en ID.7 Tourer GTX Limited Edition over een panoramadak.

De prijzen: