Volkswagen komt met powerbank voor EV's

8 maart 2019 | Volkswagen heeft op de autosalon van Genève 2019 een vrijwel productierijpe designstudie van zijn flexibele laadstation gepresenteerd. Door de compacte afmetingen is deze 'powerbank voor elektrische auto's' op elke gewenste plek neer te zetten. De powerbank is te verbinden met het elektriciteitsnet, maar ook zonder deze verbinding kunnen vier auto's tegelijkertijd worden geladen, waarvan twee via gelijkstroom (snelladen). Het laadstation kan ook worden gebruikt voor de opslag van groene stroom om zo CO2-neutrale mobiliteit mogelijk te maken. De productie start in 2020.

Het flexibele laadstation werkt volgens het principe van een powerbank, die onderweg wordt gebruikt voor het opladen van smartphones of tablets. De 'powerbank' voor auto's is veel groter en heeft een laadcapaciteit van maximaal 360 kWh. Dankzij de gelijkstroom laadtechnologie met een capaciteit van maximaal 100 kW kunnen accu's van elektrische auto's zeer snel worden opgeladen. Ook zijn de mobiele laadstations aan te sluiten op het elektriciteitsnet waardoor ze continu worden opgeladen.

De vrijwel productierijpe laadstations zijn compact (1,20 m x 1,00 m) en kunnen daardoor vrijwel overal worden geplaatst, bijvoorbeeld bij festivals of stadions, in de stad en op elke andere plek waar (tijdelijk) behoefte is aan laadstations. Door het station te laden met elektriciteit uit hernieuwbare bron (bijvoorbeeld zonne- of windenergie) wordt het voor het eerst mogelijk om groene stroom tijdelijk op te slaan. Daarmee wordt mobiliteit CO2-neutraal. Vooral landen die een groot aandeel van hernieuwbare stroom aan het elektriciteitsnet toevoegen, kunnen nu een deel daarvan opslaan in de laadstations. Een bijkomend voordeel is dat de mobiele stations tijdens piekuren de druk op het elektriciteitsnet verminderen.

In technisch opzicht is het nieuwe laadstation gebaseerd op het accupakket van Volkswagens MEB-platform en gebruikt daarbij de celmodules van het accupakket. Dat betekent niet alleen dat er diverse capaciteitsniveaus beschikbaar zijn, maar ook dat het station de accu's van MEB-modellen een tweede leven kan geven. Als de capaciteit van het accupakket van een MEB-model onder een bepaald niveau komt, kan het na analyse worden hergebruikt in een laadstation. Zo wordt het gebruik van grondstoffen aanzienlijk verminderd.

De flexibele laadstations worden in de eerste helft van dit jaar geplaatst bij het hoofdkwartier van Volkswagen AG in Wolfsburg en ondersteunen zo de opbouw van een laadinfrastructuur in de stad. Na dit pilotproject gaan de snellaadstations in 2020 in productie bij Volkswagen in Hannover.