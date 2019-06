Volkswagen ID. R klokt nieuw ronderecord op Nurburgring

4 juni 2019 | Volkswagen heeft met de ID.R een nieuw ronderecord voor elektrische auto's op de beroemde Nürburgring gevestigd. De ID.R, aangedreven door twee elektromotoren, rondde de Nürburgring-Nordschleife in een tijd van 6:05.336 minuten. Daarmee scherpte Volkswagen Motorsport-coureur Romain Dumas het vorige record uit 2017 met liefst 40,564 seconden aan.

Met een gemiddelde snelheid van 206,96 km/u onderstreepte de ID.R opnieuw het prestatiepotentieel van Volkswagen's elektrische aandrijflijn. Deze 500 kW (680 pk) sterke emissievrije raceauto is het vlaggenschip van de toekomstige, volledig elektrische ID. modelfamilie van Volkswagen.

Binnen amper twaalf maanden heeft Volkswagen Motorsport met de ID.R drie wereldrecords verpulverd. Op 24 juni vorig jaar klokte Romain Dumas een nieuwe recordtijd van 7:57.148 minuten op de legendarische Pikes Peak International Hill Climb (VS). Slechts drie weken later was het opnieuw raak, met een nieuw record van 43,86 seconden voor elektrisch aangedreven auto's tijdens het Goodwood Festival of Speed in Engeland. De nieuwe recordtijd op de beruchte Nordschleife maakt nu de tripple binnen een jaar compleet.