Volkswagen fabriek in Emden wordt e-mobilitylocatie

6 juli 2020 | Volkswagen gaat consequent door met de omschakeling van zijn fabrieken naar e-mobiliteit. De transformatie van de fabriek in Emden is al begonnen, waar vanaf 2022 de eerste elektrische auto's van de productielijn gaan rollen.

Emden wordt de eerste fabriek in Nedersaksen waar grote aantallen elektrische auto's geproduceerd gaan worden. De ID.4, de volledig elektrische compacte SUV van Volkswagen, wordt daar in 2022 in productie genomen, later gevolgd door andere volledig elektrische modellen. Gedurende een overgangsperiode van enkele jaren wordt de productie van de Passat Limousine en Variant, de Arteon en de nieuwe Arteon Shooting Brake nog voortgezet. In de laatste fase van de ontwikkeling krijgt de fabriek een productiecapaciteit van maximaal 300.000 elektrische auto's per jaar.

De kern van het transformatieproject vormt de bouw van een nieuwe fabriekshal met een oppervlakte van bijna 50.000 vierkante meter waarin alleen elektrische auto's geproduceerd gaan worden. Ook de perserij en de carrosserieafdeling worden met 23.000 vierkante meter uitgebreid. De spuiterij wordt gemoderniseerd en krijgt een nieuwe, 6.000 vierkante meter grote 'bi-color hal' voor het zwart spuiten van autodaken. De tweekleurige lak is één van de kenmerken van de ID. family. Daarnaast staan een nieuwe hoogbouwstelling en een geautomatiseerd onderdelenmagazijn in de planning. Naar verwachting zijn de gebouwen in de zomer van 2021 gebruiksklaar.

Sinds het najaar van 2019 bieden collega's uit Emden al ondersteuning bij de installatie van apparatuur en de start van de productie in Zwickau. Binnenkort kunnen ze de expertise die ze in Zwickau hebben opgedaan, toepassen in de vernieuwde fabriek in Emden. De komende jaren worden alle medewerkers van de fabriek bijgeschoold. Al met al hebben de medewerkers van de fabriek meer dan 60.000 dagen training gevolgd tegen de tijd dat de productie wordt opgestart.

Volkswagen Golf nu ook als R-Line

2 juli 2020

Volkswagen Tiguan krijgt plug-in hybride

1 juli 2020

Volkswagen ID.3 te zien in Nederland

30 juni 2020

VW transformeert Zwickau tot EV fabriek

29 juni 2020