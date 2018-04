Volkswagen California bestaat 30 jaar

23 april 2018 | Dertig jaar geleden kwam de eerste Volkswagen T3 California camper op de markt. En daarmee is hij nu officieel een klassieker. Drie generaties en 157.500 exemplaren verder is de California, met als opvallend kenmerk voor alle uitvoeringen het slimme hefdak voor een stahoogte van bijna twee meter, geliefd over de hele wereld.

De eerste California uit 1988 werd gebouwd op basis van de T3, met zijn luchtgekoelde, achterin geplaatste boxermotor. Hij was in eerste instantie leverbaar in twee kleuren: Pastel Wit of Marsala Rood. De slimme keukenunit was uitgevoerd in stijlvol wit en grijs. Door de combinatie van de scherpe prijs, zijn slimme indeling en het robuuste karakter werd de California direct een bestseller: alleen al in het eerste jaar werden er 5.000 verkocht. In de jaren erop won de California verder aan populariteit. Van de T3-generatie werden in totaal 22.000 exemplaren verkocht. De California T3 heeft nu de klassiekerstatus, maar misschien wel belangrijker is dit: élke California heeft een cultstatus.

De overgang naar de T4 in 1990 was een revolutie. Het nieuwe model had voorin geplaatste watergekoelde motoren en voorwielaandrijving en daardoor nog meer ruimte in het interieur. En die ruimte werd ook optimaal benut. De reclameslogan voor dit model was 'Hotel California', naar de wereldhit van de Eagles. Er werden tot en met 2003 in totaal 39.000 California's T4 verkocht.

De California T5 was met 55.000 verkochte exemplaren ook weer een groot succes. Eind 2015 werd de huidige generatie California (T6) geïntroduceerd. Door het brede scala aan assistentiesystemen en alle connectiviteitsmogelijkheden opende hij de deur naar de toekomst Met succes: in 2017 werden er in totaal 15.555 California's verkocht; meer dan ooit in één jaar.