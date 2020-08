Volkswagen breidt garante en uitrusting uit

7 augustus 2020 | Volkswagen gaat het nieuwe modeljaar in met belangrijke aanpassingen. Zo krijgen alle nieuwe benzine- en dieselmodellen nu standaard vier jaar garantie en mobiliteitsservice mee. Ander nieuws is de nieuwe generatie infotainmentsystemen met nog meer functies, waaronder We Connect. Daarnaast is vanaf nu DAB+ standaard op het hele gamma, van Up! tot Touareg.

Het nieuwe modeljaar brengt bij Volkswagen niet alleen nieuwe infotainmentsystemen en DAB+ audio, maar ook extra zekerheden en services. Voor alle modellen op benzine of diesel, van de up! tot de Touareg, verdubbelt het merk de garantieperiode naar 48 maanden (of maximaal 100.000 kilometer). De extra zekerheid van vier jaar garantie komt niet alleen: ook de uitgebreide mobiliteitsservice in heel Europa is nu vier jaar lang inbegrepen. De standaard 2 jaar fabrieksgarantie wordt verlengd door Volkswagen Nederland en is overdraagbaar naar een nieuwe eigenaar. Slijtage delen zoals remmen, banden, ruitenwissers vallen buiten de garantie. De verlengde garantie is geldig zolang onderhoud plaatsvindt volgens fabrieksvoorschrift. De gratis mobiliteitsgarantie is geldig zolang er onderhoud wordt uitgevoerd bij een erkende Volkswagen-servicepartner.

Volkswagen heeft met ingang van het nieuwe modeljaar de infotainmentsystemen vernieuwd. Zo is nu op alle modellen, vanaf de Polo het 'Ready to Discover'-systeem met 8-inch touch screen standaard en is de menustructuur van het systeem vernieuwd. Daarnaast zijn vanaf nu 2 type-C USB-aansluitingen en Streaming en Internet standaard. Dit maakt over-the-air updates en toekomstige functions-on-demand mogelijk. Via de In-Car Shop kan 'Ready to Discover' achteraf worden uitgebreid met navigatie. Volkswagen biedt net als voorheen ook de 'Discover Media' en 'Discover Pro' navigatie-, radio- en multimediasystemen aan, de laatste met een 9,2 inch centraal scherm, navigatie en Homescreen 2.0.

Vanaf de Polo is nu ook We Connect altijd aanwezig. We Connect van Volkswagen geeft toegang tot een scala aan online diensten en We-apps. Zo geeft de We Connect-app onder meer inzicht in de parkeerpositie en kilometerstand. Onderdeel van We Connect is Private E-Call, een uitgebreidere versie van Emergency Call, waarbij nu ook aanvullende informatie (zoals de rijrichting, het aantal passagiers en de airbagstatus) met de hulpdiensten kan worden gedeeld.

We Connect Plus biedt toegang tot een aantal extra online diensten. Functies zijn onder meer notificaties over de maximumsnelheid en het vergrendelen en ontgrendelen van de auto via de telefoon, klimaatbediening op afstand, online verkeersinformatie en kaartupdates. Het systeem geeft ook pushmeldingen als de auto onbedoeld wordt geopend of in beweging is. We Connect Plus is, afhankelijk van de uitvoering, standaard voor een periode van 1 tot 3 jaar. Het proefabonnement van We Connect Plus stopt automatisch en kan, indien gewenst, worden verlengd tegen meerprijs.

Een aantal Volkswagens was al standaard voorzien van DAB+. Dit geldt nu voor de gehele line-up. DAB+ biedt veel voordelen ten opzichte van de traditionele FM-radio's. Zo is er keuze uit meer stations, die vervolgens makkelijker te vinden zijn. De digitale geluidskwaliteit van DAB+ is in theorie beter dan die van de traditionele FM-ontvangers.

