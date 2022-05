Volkswagen breidt EV-productie uit naar Emden

Emden is de nieuwste hightech locatie voor elektrische mobiliteit in de deelstaat Nedersaksen. De Volkswagen Groep gaat er tot 2026 in totaal zo'n 21 miljard euro investeren en wil deze deelstaat daarmee tot hét centrum voor elektrische mobiliteit in Duitsland maken. Emden gaat vanaf volgend jaar naast de ID.4 ook de AERO B produceren. En in Hannover, de hoofdstad van Nedersaksen, start dit jaar nog de productie van de ID. Buzz. In Wolfsburg wordt vanaf 2023 ook de ID.3 gebouwd en worden eveneens de voorbereidingen gestart voor de productie van de Trinity.

Het concern investeert ook in Braunschweig, Salzgitter en Kassel, onder andere in de verdere uitbreiding van de bestaande productie van accusystemen, stators en elektromotoren. De vestiging in Salzgitter wordt verder uitgebouwd tot een Europese accu-hub. De opstart van de productie van de ID.4 in Emden verloopt volgens plan, ondanks de uitdagingen tijdens de twee jaar durende ombouwfase. Afhankelijk van de situatie in de toeleveringsketen kunnen er vanaf eind 2022 maximaal 800 auto's per dag worden gebouwd. Volkswagen heeft op het fabrieksterrein zes nieuwe productiehallen, vijf nieuwe transportbruggen en meerdere logistieke gebouwen met een totale oppervlakte van ongeveer 125.000 vierkante meter gebouwd. En de duizenden werknemers zijn intensief getraind om zich optimaal voor te bereiden op de overschakeling naar de productie van elektrische modellen.

Met de opening van Emden, en binnenkort ook Chattanooga, groeit het aantal productielocaties voor de ID.4 tot vijf wereldwijd. De extra capaciteit is hard nodig, gezien het grote succes van de elektrische SUV. Alleen al in het eerste kwartaal van 2022 leverde Volkswagen meer dan 30.000 exemplaren af aan klanten wereldwijd. Met 163.000 verkochte auto's sinds de lancering is de ID.4 niet alleen het bestverkochte elektrische model van het merk Volkswagen, maar ook van de gehele Groep.