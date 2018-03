Volkswagen bouwt twee miljoenste Caddy

14 maart 2018 | Volkswagen Bedrijfswagens heeft deze maand de twee miljoenste Caddy geproduceerd. Het jubileumexemplaar van de compacte besteller rolde in de Volkswagen-fabriek in de Poolse stad PoznaĆ " van de band. Volkswagen heeft deze twee miljoenste Caddy aan een Poolse hulporganisatie geschonken.

Onder het motto 'Hoeveel goedheid past er in een Caddy?' schonk Volkswagen Bedrijfswagens de twee miljoenste Caddy, een in Pure White gespoten Caddy Maxi, aan de Poolse hulporganisatie St. Brother Albert. Medewerkers van Volkswagen PoznaÅ" en Volkswagen Group Polska zorgden op hun beurt voor een extra donatie aan het goede doel.

In 1982 startte Volkswagen Nutzfahrzeuge AG met de productie van de eerste-generatie Caddy. Ruim 35 jaar en drie generaties verder staat de huidige, vierde generatie te boek als een succesvol, compact multitalent. Onder het design van de Caddy gaan een enorme laadruimte (3,2 kuub in de Caddy en zelfs 4,2 kuub in de Caddy Maxi) en moderne techniek schuil.