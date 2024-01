Volkswagen bouwt Selected Partner Network

Eén van de belangrijkste initiatieven om de kwaliteit van het laden te verbeteren, is het Selected Partner Network, een nieuw door de Volkswagen Groep geïnitieerd programma. Het Selected Partner Network bestaat uit een groep zorgvuldig gekozen laadpuntexploitanten die zijn geselecteerd op basis van eigen kwaliteitscriteria. Het netwerk beschikt bijvoorbeeld over slim gekozen laadlocaties, een krachtige laadinfrastructuur met uiteenlopende comfortvoorzieningen (bijvoorbeeld cafés, restaurants en sanitair) en/of maximale betrouwbaarheid. Momenteel maken IONITY Europe, Aral Pulse, de Audi-laadhubs in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en Ewiva in Italië al deel uit van het Selected Partner Network.

Giovanni Palazzo, CEO van Elli, de e-mobility tak van de Volkswagen Groep, is content met de rappe uitbreiding van het Europese laadnetwerk. "Meer dan 600.000 laadpunten is een mooie mijlpaal om het nieuwe jaar mee in te luiden. Maar we kijken verder dan alleen naar de kwantiteit; we willen Volkswagen-rijders ook echt een hoogwaardige laadervaring bieden om zorgeloos elektrisch rij- en reisplezier door Europa te stimuleren en mee te helpen de uitstoot van CO2 te beperken".

"E-mobility krijgt meer momentum en de Volkswagen Groep zet zich maximaal in voor de realisatie van een robuuste en betrouwbare Europese laad- en energie-infrastructuur, om zorgeloos elektrisch rijden voor Volkswagen-rijders mogelijk te maken", voegt Palazzo toe.