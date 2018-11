Volkswagen bouwt 3 fabrieken voor elektrische auto's

15 november 2018 | Volkswagen zet grote stappen op weg naar emissievrij rijden. Na Zwickau gaat Volkswagen ook in de fabrieken in Emden en Hannover volledig elektrische Volkswagens produceren.

Volkswagen transformeert in volle vaart zijn fabrieken om de grootschalige productie van elektrische auto's mogelijk te maken. De fabrieken in Emden en Hannover worden ook versneld klaargestoomd als EV-productiefaciliteiten. Samen met de fabriek in Zwickau ontstaat zo het grootste productienetwerk voor elektrisch aangedreven auto's in Europa.

In 2020 start Volkswagen in Zwickau met de productie van het eerste lid van de geheel nieuwe generatie elektrische personenauto's, de ID.. De fabrieken in Emden en Hannover beginnen vanaf 2022 met de productie van elektrische personenauto's. In de Volkswagen-bedrijfswagenfabriek in Hannover, waar naar verwachting vanaf 2022 de elektrische ID.Buzz-modellen in productie gaan, worden ze gebouwd naast bedrijfswagenmodellen met conventionele aandrijving.

De productie van modellen die momenteel in Emden en Hannover worden geproduceerd, wordt stap voor stap overgeheveld naar andere Volkswagen-fabrieken. Details daarover worden binnenkort bekend gemaakt.