Volkswagen biedt private-lease voor auto en fiets

11 oktober 2017 | Volkswagen Nederland lanceert in samenwerking met Gazelle een opvallend Private Lease-aanbod. Voor een vast bedrag per maand levert Volkswagen nu een nieuwe auto én een nieuwe Gazelle fiets of e-bike vanaf 225 euro per maand. Daarmee biedt Volkswagen de bekende voordelen van private lease, inclusief verzekering én pechhulp, nu ook voor de fiets.

Volkswagen en Gazelle lanceren met dit Private Lease-aanbod een eigen mobiliteitsoplossing. Bij Volkswagen Private Lease zijn met uitzondering van de brandstof normaliter alle autokosten al inbegrepen, en nu ook de aanschaf van een nieuwe fiets inclusief verzekering én pechhulp.

De mogelijkheid om via Private Lease voor een vast maandbedrag een nieuwe Volkswagen én Gazelle te rijden, kent tal van voordelen, zowel voor particulieren als voor ZZP'ers. Alle maandelijkse kosten zijn vooraf bekend en rijders zijn zowel voor hun Volkswagen als Gazelle fiets of e-bike onder andere verzekerd tegen schade en diefstal. Ook pechhulp is inclusief. Ondernemers kunnen bij dit Private Lease-aanbod van Volkswagen € 0,19 per kilometer aftrekken voor de kilometers die zij op de meegeleaste Gazelle afleggen.

Met Volkswagen Private Lease is een fiets van Gazelle in combinatie met alle Volkswagen-modellen eenvoudig mee te leasen. Gazelle biedt hiervoor keuze uit drie verschillende opties: een stadsfiets (+ € 26 p/m), een bakfiets (+ € 48 p/m) of een e-bike (+ € 61 p/m). Inbegrepen zijn daarbij tevens het rijklaarmaken van de fiets, schade- en diefstalverzekering, verlengde garantie voor e-bikes, een servicebeurt bij de Gazelle-dealer én pechhulp.

Een Volkswagen up! met Gazelle fiets is er via Volkswagen Private Lease vanaf € 225 per maand, of bijvoorbeeld € 370 voor een Golf met Gazelle e-bike. Het gezamenlijke Private Lease-aanbod van Volkswagen en Gazelle is per direct beschikbaar. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico in de regio Utrecht (andere regio is andere prijs).