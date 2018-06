VolkswagenI.D.

Volkswagen wint Pikes Peak

24 juni 2018 | Volkswagen en de I.D. R Pikes Peak hebben vandaag in meerdere opzichten historie geschreven tijdens de Pikes Peak International Hill Climb. Romain Dumas scherpte niet alleen het record voor elektrisch aangedreven voertuigen aan, hij verbeterde ook het vorige overall record uit 2013 met 16 seconden. De nieuwe toptijd is 7:57,148 min.