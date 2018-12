Volkswagen viert 15 jaar DSG

7 december 2018 | Precies 15 jaar geleden presenteerde Volkswagen de eerste automatische transmissie met dubbele koppeling. Deze DSG (dual shift gear) was soepeler en efficiënter dan welke andere automaat ook. Dat betekende een doorbraak, vooral in de compacte klasse. Vóór de DSG was een automaat hier een zeldzaamheid. Sinds 2003 kozen al meer dan 26 miljoen rijders voor DSG.

De VS en Europa waren ooit gescheiden 'transmissie-werelden'. De automaat is altijd de favoriete transmissie geweest in de VS. Rond de millenniumwisseling koos 88 procent van alle Amerikaanse autokopers voor een automaat. In West-Europa, waar compacte auto's populair zijn, had in 2000 slechts 14 procent van alle auto's een automatische transmissie. Dat kwam door de hoge meerprijs, maar ook doordat een handgeschakelde versnellingsbak doorgaans zuiniger en sportiever was. En dus had bijvoorbeeld 90 procent van alle Golfs destijds een 'handbak'.

In 2003 werd de sportieve Golf R32 (177 kW/241 pk) optioneel leverbaar met een zestraps DSG-transmissie. Deze versnellingsbak schakelde razendsnel en daarbij bleek hij ook nog eens 20 procent zuiniger dan een traditionele automaat met koppelomvormer. Hoe belangrijk deze innovatie was, komt tot uiting in de cijfers: in 2018 was circa 40 procent van alle Golfs (26 procent in Nederland) en 30 procent van alle Polo's (Nederland: 25 procent) uitgevoerd met een DSG. Bij de Golf Sportsvan, T-Roc en Tiguan is dat zelfs de helft. Van de Passat Limousine en Variant heeft 65 procent tegenwoordig een DSG (Nederland zelfs 95 procent). De Arteon (80 procent in Europa, 90 procent in Nederland) en Tiguan Allspace (90 procent) zijn de DSG-koplopers van Volkswagen.

Dankzij de dubbele koppeling schakelt een DSG-transmissie vrijwel zonder onderbreking van de aandrijfkracht. En dat in honderdsten van een seconde. Bij rustig rijden schakelt een DSG snel op om brandstof te besparen. Daarom sluit een DSG perfect aan bij hybridesystemen, zelfs die van morgen. Momenteel zijn er, afhankelijk van het model, de motor en de aandrijfvorm diverse DSG-transmissies. Om te beginnen zijn er zes- en zeventrapsuitvoeringen voor motoren met een maximaal koppel van 250, 400, 420 en 550 Nm. Ook is er een zestraps hybrid DSG-module met geïntegreerde elektromotor voor plug-in hybrides als de Golf en Passat GTE. De DSG-transmissie is continu in ontwikkeling. Zo is er nu ook een versie die de motor 'loskoppelt' van de aandrijflijn en daarmee energiebesparend uitrollen mogelijk maakt.