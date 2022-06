Volkswagen viert 10 jaar MQB

Het destijds door Volkswagen volledig nieuw ontwikkelde MQB-platform debuteerde met de introductie van de Golf VII. Het eerste productiemodel rolde in oktober 2012 van de lopende band in Wolfsburg en demonstreerde direct het potentieel van de nieuwe modulaire montagematrix: moderne technologie, een laag gewicht en een dynamisch design dankzij de kleine overhangen van de carrosserie.

Het MQB-platform maakte standaardisatie van productieprocessen op alle gebieden mogelijk, wat resulteerde in meer flexibiliteit en lagere ontwikkelingskosten, niet alleen voor het merk Volkswagen, maar ook voor de andere merken binnen de Groep. Het platform biedt daarmee aanzienlijke schaalvoordelen, waardoor Volkswagen in staat was innovatieve technologieën te lanceren in het volumesegment, om zo de vooruitgang verder te democratiseren.

Het MQB-platform biedt een hoge mate van flexibiliteit. Elementen als de wielbasis, wielmaten of stoel- en stuurpositie kunnen individueel worden aangepast om tot in detail te voldoen aan de merkidentiteit van de verschillende modellen binnen de Groep. Veel onderdelen van de carrosserie zijn gemaakt van ultrasterk staal in variabele diktes. Dit vermindert het gewicht van de nieuw geïntroduceerde MQB-modellen met gemiddeld zo'n 50 kilogram in vergelijking met hun voorgangers. De gewichtsbesparing bedroeg zelfs bijna 100 kilo voor de Golf VII.

Benzine, diesel, gas en elektriciteit

Vooral als het om de aandrijflijnen gaat, toont MQB zich veelzijdig en toekomstgericht. De benzine- (TSI), diesel- (TDI) en aardgas-versies (CNG) waren vanaf het begin in het ontwerpconcept gepland, net als mild-hybride en plug-in hybride-aandrijvingen. De Golf VII was van 2013 tot 2020 ook verkrijgbaar als volledig elektrische e-Golf. Het internationaal leverbare motorenaanbod heeft momenteel een vermogensbereik van 48 kW (66 pk) tot 294 kW (400 pk).

Volkswagen en de andere merken van de Groep kunnen hun nieuwe modellen en varianten snel ontwikkelen op de flexibele MQB-basis. In de loop der jaren is de matrix continu verder uitgebreid en verfijnd, en onderverdeeld in verschillende modelreeksen en evolutiestadia, waarbij de huidige Golf het nieuwste model op dit platform is. Alle op MQB gebaseerde modellen kunnen worden gestandaardiseerd en efficiënt worden geproduceerd in de fabrieken binnen het wereldwijde productienetwerk.

Volkswagen heeft de revolutionaire, modulaire elektrische aandrijfmatrix (MEB) ontwikkeld op basis van de ervaringen met het MQB-platform. De fundamentele technologische lay-out van het MEB-platform is gebaseerd op het principe om de elektrische aandrijfcomponenten in een minimale ruimte onder te brengen. Het accupakket bevindt zich tussen de assen, terwijl het passagierscompartiment een royale hoeveelheid ruimte biedt.

Het MEB-platform vormt op zijn beurt de basis voor de volgende modulaire toolkit voor elektrische voertuigen, waarin ook sportieve en luxe auto's worden opgenomen. Het toekomstige SSP (Scalable Systems Platform) onderscheidt zich door state-of-the-art elektronica en software. Volkswagen is van plan om in 2026 zijn eerste model op dit ultra-schaalbare platform te presenteren: de Project Trinity, met onder meer een extra grote actieradius, extreem korte oplaadtijden en state-of-the-art technologie voor autonoom rijden.