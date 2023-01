Volkswagen verlaagt vanafprijzen compacte SUVs

Volkswagen heeft de vanafprijzen van de compacte SUV's verlaagd en direct de standaarduitrusting uitgebreid. De Taigo, T-Cross en T-Roc zijn uitgerust met onder meer multimedia systemen met het App Connect (Apple Car Play / Android Auto) zijn nu standaard aanwezig.

Volkswagen Taigo

De nieuwste telg in het Taigo-gamma is een nieuw instapmodel met LED-koplampen en de Digital Cockpit met 20,3 cm hoge resolutie display, App-Connect en Cruise Control. Climatic airconditioning is inbegrepen en dat geldt tevens voor het multimediasysteem 'Radio Composition' met 16,5 cm display en vier speakers. Daarnaast is de bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, de buitenspiegels met verwarming zijn elektrisch instelbaar en via het multifunctionele stuur zijn diverse functies te bedienen. Deze Taigo scoort eveneens op het gebied van veiligheid met de standaard rijstrookassistent Lane Assist en het afstandscontrolesysteem Front Assist. App-Connect stelt de bestuurder in staat via Apple Carplay of Android Auto te navigeren met Google Maps, Waze of Apple Maps en uiteraard Spotify muziek of podcasts te streamen.

De Taigo is er nu met de 70 kW / 95 pk sterke 1.0 TSI benzinemotor en handgeschakelde vijfversnellingsbak vanaf € 28.890. Daarmee is hij € 1.650 voordeliger dan de Taigo Life met dezelfde motor / transmissiecombinatie. De Taigo wordt geleverd inclusief vier jaar garantie en levenslange mobiliteitsservice.

Volkswagen T-Cross

De nieuwe basisuitvoering, die eenvoudigweg T-Cross heet, heeft het 'Composition Colour' multimediasysteem met 16,5 inch touch display is standaard en dat geldt ook voor App-Connect, de verschuifbare achterbank en elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels. Assistentiesystemen die de veiligheid én het comfort ten goede komen, zoals Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Front Assist, Hill Start Assist, zijn eveneens af-fabriek inbegrepen.

De eenvoudigste T-Cross wordt geleverd met de 70 kW / 95 pk sterke 1.0 TSI turbo-benzinemotor die is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Hij is er inclusief vier jaar garantie en levenslange 24-uurs mobiliteitsservice vanaf € 29.490.

Volkswagen T-Roc

De nieuwe basisuitvoering van de T-Roc biedt LED-verlichting, Adaptive Cruise Control, Digital Cockpit en het multimediasysteem 'Radio Composition' met 16,5 inch touch display en 'App-Connect' smartphone integratie.

De nieuwe basisuitvoering van de T-Roc heeft een 81 kW/110 pk 1.0 TSI turbo-benzinemotor in combinatie met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Hij is leverbaar vanaf € 31.990. Ook deze nieuwe T-Roc-uitvoering wordt geleverd met vier jaar garantie en levenslange 24-uurs mobiliteitsservice.