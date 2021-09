Volkswagen verlaagt onderhoudsprijzen vanaf 5 jaar

23 september 2021 | De merken van de Volkswagen Groep bieden vanaf nu extra voordelig onderhoud voor auto's van vijf jaar en ouder. Met de nieuwe Economy Service geven Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, SEAT en ŠKODA op modellen vanaf het vijfde levensjaar namelijk 15% voordeel op onderhoudsadviesprijzen plus aanvullende onderhoudswerkzaamheden. Audi doet datzelfde onder het label Audi Lifetime Service.

Onder het label Economy Service (Audi: Audi Lifetime Service) bieden de Volkswagen Groep-merken al langer voordelig onderhoud aan op modellen met "levenservaring". Per direct wordt dat voordeel voor auto's van vijf jaar en ouder echt concreet, in de vorm van een voordeel van 15% op de onderhoudsadviesprijzen én aanvullende werkzaamheden die tijdens de servicebeurt worden uitgevoerd. Klanten die online een werkplaatsafspraak voor het onderhoud aan hun auto inplannen, zien in de online werkplaatsplanner ook direct wat het voordeel voor hen betekent.

Met Economy Service (Audi: Audi Lifetime Service) bieden de merken van de Volkswagen Groep klanten de zekerheid dat hun auto geheel volgens de voorschriften en vereisten van de fabrikant wordt onderhouden, door getrainde specialisten en met het juiste gereedschap. Economy Service- en Audi Lifetime Service-onderhoudomvatten een longlife-, grote- of kleine onderhoudsbeurt, alle olie- en (aanvullende) inspectieservices en vervangingen, zoals filters en remvloeistof. Na het voorgeschreven onderhoud ontvangen klanten gratis pechhulp binnen Europa tot aan de volgende onderhoudsbeurt.

Voor reparaties maken de Volkswagen Groep-merken altijd gebruik van originele onderdelen van eigen kwaliteit met een correcte pasvorm. Om de kwaliteit te onderstrepen geven Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens en Audi vanaf heden net als SEAT en ŠKODA vier jaar garantie op onderdelen en uitgevoerde werkzaamheden na een werkplaatsbezoek.

