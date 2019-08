Volkswagen venieuwt op IAA 2019

23 augustus 2019 | Op de komende IAA autotentoonstelling van Frankfurt presenteert Volkswagen naast de ID.3 ook zijn nieuwe merklogo en Corporate Identity. Ofwel: de wereldpremiĆØre van het 'Nieuwe Volkswagen'. Zoals de Kever en de Golf dat al eerder deden, luidt de ID.3 een nieuw hoofdstuk in voor Volkswagen. De kernbegrippen zijn 'elektrisch', '100% connected' en 'CO2-neutraal'. Volkswagen heeft zijn strategische heroriĆ«ntatie met de focus op duurzame producten en diensten vier jaar geleden ingezet. Dat wordt nu ook zichtbaar in de nieuwe merkidentiteit. Daarmee komt Volkswagen jonger, digitaler en dus nog moderner voor de dag. Het 'Nieuwe Volkswagen' is krachtig, fris en positief.

Het 'Nieuwe Volkswagen' komt overal tot uiting: in het design van de modellen, in het contact met klanten en in de presentatie van het merk als geheel. Het doel is om een nieuwe, allesomvattende klantbeleving te creëren, die wereldwijd en via alle kanalen modern en aansprekend is. Volkswagen's designchef Klaus Bischoff was nauw betrokken bij de nieuwe Corporate Identity, die in een recordtijd van slechts negen maanden in eigen huis werd ontwikkeld. "De nieuwe merkidentiteit reflecteert mobiliteit, als natuurlijk onderdeel van het dagelijks leven. Volkswagen heeft daarin altijd een sleutelrol gespeeld. En dat doet het ook in dit nieuwe tijdperk waarbij 'digital first' het motto is," aldus Bischoff.

De nieuwe Corporate Identity is krachtiger, kleurrijker en meer dan voorheen digitaal georiënteerd: van logo tot en met beeldmateriaal. Bovendien zet Volkswagen in de toekomst geen 'perfecte reclamewereld' meer neer, maar presenteert het zich menselijker en levendiger. In plaats van de auto zelf komen het leven en de mobiliteitservaring van mensen centraal te staan.

Het nieuwe Volkswagen-logo is moderner, duidelijker en eenvoudiger. Het nieuwe design beperkt zich tot de essentiële elementen en is vlak en tweedimensionaal. Daarmee is het flexibeler inzetbaar en perfect herkenbaar in digitale media. Voor het eerst gaat Volkswagen ook een soundlogo gebruiken.

Op de IAA 2019 in Frankfurt start de uitrol van de nieuwe Corporate Identity officieel. Dit valt samen met de onthulling van het nieuwe logo op het hoofdkantoor van Volkswagen in Wolfsburg. Wereldwijd worden bij zo'n 10.000 dealers in totaal circa 70.000 logo's vervangen. Volkswagen kiest daarbij voor een kostenefficiënte en grondstofbesparende benadering.

De nieuwe CI vloeit voort uit de Transform 2025+ strategie, die Volkswagen in 2015 heeft ingezet. Het merk bereidt zich momenteel voor op de tweede fase ervan: de uitrol van de e-mobility- en digitaliseringsstrategie. Als gevolg daarvan verandert Volkswagen van een autofabrikant in een provider van mobiliteitsdiensten. In lijn met die ontwikkeling worden ook de marketing- en verkoopstructuur van het merk ingrijpend aangepast.