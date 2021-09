Volkswagen toont ID.LIFE

6 september 2021 | Volkswagen versnelt met de ACCELERATE-strategie opnieuw zijn elektrificatie-offensief en maakt duurzame mobiliteit voor nog meer mensen bereikbaar. Het merk brengt in 2025 een nieuw lid van de ID. Family op de markt, in het segment van de compacte auto's. De vanafprijs ligt tussen de 20.000 en 25.000 euro. Het ID. LIFE studiemodel, dat Volkswagen op de IAA Mobility 2021 in München presenteert, blikt alvast vooruit op de mogelijke vormgeving van deze auto.

Het ontwerp van de ID. LIFE is opvallend modern, eenvoudig en toch hoogwaardig. Dit komt onder andere tot uiting in de keuze en samenstelling van de materialen. Het afneembare dak van de ID. LIFE zorgt voor een heerlijk openlucht gevoel en is licht qua gewicht.

Een elektromotor drijft de voorwielen aan. De ID. LIFE maakt gebruik van een kleinere variant van het MEB-platform dat speciaal is ontwikkeld voor de nieuwe generatie elektrische Volkswagens. Het is voor het eerst dat een auto op basis van het flexibele MEB-platform wordt uitgerust met voorwielaandrijving. Met zijn elektromotor van 172 kW (234 pk) accelereert de ID. LIFE in 6,9 seconden van 0 naar 100 km/u. Het accupakket van 57 kWh maakt een actieradius van zo'n 400 kilometer (WLTP) mogelijk. Dankzij moderne laadtechnologie is het bereik van de ID. LIFE tijdens een stop bij een snellaadstation binnen tien minuten met maximaal 163 kilometer te verlengen.

Het duurzame karakter van de ID. LIFE komt vooral tot uiting in de materiaalkeuze, bijvoorbeeld van het lakwerk. In de blanke lak voor de carrosserie gebruikt Volkswagen houtsnippers als natuurlijke kleurstof en de lakverharder is gebaseerd op biomassa. Het dak en de voorklep zijn vervaardigd uit een bijzonder materiaal en bestaan voor 100 procent uit gerecyclede PET-flessen. Het interieur combineert FSC (Forest Stewardship Council)-gecertificeerd houtvoor het dashboard en de omlijsting van de achterbank met ArtVelours Eco voor de zittingen en portierbekleding. ArtVelours Eco is gemaakt van 71 procent gerecyclede PET-flessen en versnipperde T-shirts. Daarnaast dienen bio-olie, natuurrubber en rijstschillen als basismateriaal voor de banden van de ID. LIFE.

De ID. LIFE geeft met zijn multifunctionele interieur toegang tot allerlei digitale toepassingen. Zo is het model in een handomdraai om te bouwen tot bijvoorbeeld een bioscoop of een gamelounge. Een spelcomputer en een projectorbehoren tot de uitrusting. Een projectiescherm dient als beeldscherm, dat uit het dashboard steekt als het wordt gebruikt. Andere apparaten zijn afzonderlijk aan te sluiten en worden in het interieur van stroom voorzien via een230 Volt/16 ampère aansluiting. Het zitconcept is extreem flexibel. Zo is de voorbank volledig neer te klappen. Samen met de eveneens neerklapbare achterbank zijn tal van variaties mogelijk, van een bioscoopzit tot een circa twee meter lang bed of als een bagagevariant met een maximaal bruikbare kofferbak.

Camera's en een display vervangen zowel de buiten- als binnenspiegels. Belangrijke rijfuncties zijn te bedienen via een touchscreen op het zeshoekige stuurwiel. Onder het motto 'Bring your own device' is ook een smartphone in het besturingssysteem te integreren. Zo is de navigatie aan te sturen via de eigen smartphone of tablet. Muziek, films en games die daar op staan, kunnen in de ID. LIVE worden afgespeeld met gebruikmaking van het projectiescherm.

De uitbreiding van de ID. Family in de compacte klasse is opnieuw een belangrijke stap op weg naar volledig elektrische mobiliteit. Volkswagen wil tegen 2030 het aandeel van puur elektrische modellen in de totale autoverkoop in Europa verhogen tot minimaal 70 procent en tot minimaal 50 procent in Noord-Amerika en China.

