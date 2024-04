Volkswagen toont ID.Code

Met de ID. CODE geeft Volkswagen een eerste voorproefje van de nieuwe designtaal van toekomstige modellen en betreedt het tegelijkertijd een nieuw technologisch tijdperk in China. Met zijn krachtige, strakke en vloeiende oppervlakken doet de ID. CODE denken aan een Gran Turismo. Het exterieur fungeert ook als projectievlak voor AI-ondersteunde licht- en displaysystemen van de volgende generatie. Dit past goed bij de nieuw vormgegeven leefruimte aan boord van de ID. CODE, waarin de echte en virtuele wereld samenkomen en samen een nieuwe mobiliteitservaring creëren. De elektrisch aangedreven concept car kan ook autonoom rijden op Level 4.

ID.UX: nieuw volledig elektrisch submerk

Om meer doelgroepen te kunnen bedienen, komt Volkswagen in China met een geheel nieuw submerk: ID.UX. Het nieuwe merk, dat in 2027 op de markt komt, gaat zich specifiek richten op jongere doelgroepen en combineert de bewezen Volkswagen-kwaliteiten met een lifestyle-georiënteerd design-DNA. ID.UX gaat zich onderscheiden met een progressief exterieurdesign en een op bestuurders gericht interieur met een volledig nieuw bedieningsconcept. De eerste ID.UX die op de markt komt is de ID.UNYX, die later in 2024 wordt onthuld.

Modellengamma voor Chinese markt

De line-up van ID.-modellen is tegen 2030 in China uitgegroeid tot in totaal 16 modellen. Hiertoe behoren vijf EV's van het nieuwe submerk ID.UX. Volkswagen introduceert stap voor stap ook elektrische versies van de modellen die nu met verbrandingsmotoren worden geleverd en breidt het Chinese gamma uit met nieuwe, zeer efficiënte plug-in hybriden met een elektrische actieradius van meer dan 100 kilometer. In de periode tot 2030 lanceert Volkswagen twaalf nieuwe modellen en zes hybridemodellen. Deze nieuwe Volkswagens worden niet alleen gebaseerd op de beproefde MQB- en MEB-platforms, maar ook op lokaal ontwikkelde varianten; bijvoorbeeld via partnerships met XPENG of een geheel nieuw platform dat wordt ontwikkeld door het in Hefei gevestigde Volkswagen China Technology Company (VCTC). Vanaf 2026 worden op het China Main Platform (CMP) ten minste vier extra modellen voor het betaalbare EV-segment gebouwd. Het gebruik van meerdere platforms stelt Volkswagen in staat klanten de juiste producten in alle relevante segmenten aan te bieden en aan alle behoeften te voldoen.