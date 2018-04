Volkswagen test autonoom parkeren

18 april 2018 | Parkeren kost veel tijd: jaarlijks zijn Duitsers er gemiddeld 41 uur aan kwijt, Britten 44 uur en inwoners van New York zelfs 104 uur (bron: INRIX 2017). Om parkeren in de toekomst zonder stress, tijdverlies én krassen te laten verlopen, voert de Volkswagen Groep op Hamburg Airport een test met autonoom parkerende auto's uit. Praktijkproeven met klanten starten volgens planning aan het begin van het komende decennium.

Op Hamburg Airport gaat dat als volgt: de bestuurder boekt vóór vertrek een parkeerplek via een app. Bij aankomst op de luchthaven laat hij de auto bij de ingang van de parkeergarage achter. De auto zoekt vervolgens volautomatisch een vrije parkeerplek op en parkeert zichzelf, indien nodig bij een laadpunt. Dit wordt mogelijk gemaakt door eenvoudige beeldmarkeringen in de garage. Deze worden door sensoren in de auto herkend.

Het automatisch parkeren zelf is al zeer praktisch en tijdbesparend en dat geldt ook voor het weer oppikken van de auto. De gebruiker meldt zijn aankomst via de app en kort daarna staat de auto klaar bij de ingang van de parkeergarage. De parkeertijd in de garage is bovendien nuttig te besteden: het systeem van Volkswagen maakt het mogelijk om bijvoorbeeld pakketjes en kleding van de stomerij in de auto te laten bezorgen. Logischerwijs vindt de facturatie voor het parkeren en de diensten plaats via de app.

Volkswagen heeft voor de praktijktest de handen ineengeslagen met Hamburg Airport, omdat Hamburg een voortrekkersrol op slimme mobiliteit wil vervullen. Deze test sluit daar bij aan: de reis naar de luchthaven wordt er eenvoudiger door, er is minder drukte door bestuurders die rondrijden op zoek naar een parkeerplek en autonoom parkerende auto's hebben minder plaats nodig. Zo zijn er in de toekomst ook nog eens meer parkeerplaatsen beschikbaar.