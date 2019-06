18 juni 2019 | Volkswagen start met Car.Software. Deze nieuwe tak binnen het bedrijf, waarvoor tegen 2025 meer dan 5.000 digitale specialisten werken, is onder meer verantwoordelijk voor het nieuwe vw.os besturingssysteem en de Volkswagen Automotive Cloud. Het concern ontwikkelt nu zo'n 10 procent van haar software in-house en wil dit tegen 2025 verhoogd hebben naar meer dan 60 procent.

De experts van Car.Software gaan zich richten op het ontwikkelen van software voor onder meer autoplatforms, connectiviteit, autonoom rijden, clouddiensten en e-commerce. Dit jaar starten de eerste 500 ontwikkelaars in deze nieuwe agile organisatie en dit aantal loopt in 2020 al op tot ongeveer 2.000. De software die deze nieuwe unit gaat ontwikkelen, wordt tegen 2025 toegepast in alle verschillende modellen van de Volkswagen Groep.

"Hardwarematig zijn we al dé platformspecialisten. Nu gaan we onze competenties ook maximaal inzetten voor softwareontwikkeling", stelt Christian Senger, lid van de Raad van Bestuur van het merk Volkswagen, verantwoordelijk voor Digital Car & Services. "We gaan software ontwikkelen met uniforme basisfuncties voor alle merken van de Groep, waardoor we de complexiteit van onze systemen drastisch kunnen verminderen. Op dit moment werken we met zo'n zeventig verschillende besturingssystemen die draaien op software van bijna tweehonderd verschillende leveranciers. Bovendien hanteren we binnen de Groep momenteel verschillende systemen met vergelijkbare functies, bijvoorbeeld voor infotainment en navigatie. Een uniform besturingssysteem met dezelfde basisfuncties voor alle merken en de uniforme Volkswagen Automotive Cloud voor alle modellen van de Groep gaat aanzienlijke schaalvoordelen opleveren. Dit geldt niet alleen voor software op zich, maar ook voor onze nieuwe digitale ecosystemen die diensten zoals zoekfuncties voor laadstations gaan aanbieden".

In de nabije toekomst gaat de Volkswagen Groep meer dan tien miljoen connected auto's per jaar toevoegen aan het nieuwe, uniforme softwareplatform. Dit levert niet alleen grote schaalvoordelen op, maar ook een voor partners zeer interessant digitaal ecosysteem met vele miljoenen gebruikers.

De eerste Volkswagen op basis van het nieuwe softwareplatform, waarop tegen 2025 alle modellen van de Groep gebaseerd moeten zijn, is de nieuwe ID.3. Dit eerste model van een complete generatie elektrische auto's maakt later dit jaar zijn debuut op de IAA in Frankfurt.